18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.06.2026, 08:23

Дождались!: Universal показала первый трейлер «Шрека-5» и раскрыла главную интригу

Новости Мира 0 451

Киностудия Universal Pictures официально прервала многолетнее молчание и представила миру первый полноценный трейлер анимационного блокбастера «Шрек-5», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Долгожданное возвращение на болото: что показали в видео?

Спустя долгие годы слухов и теорий, легендарная зеленая франшиза возвращается на большие экраны. Кинокомпания Universal Pictures совместно со студией DreamWorks Animation презентовали на YouTube первый официальный трейлер пятой части «Шрека».

Судя по первым кадрам, зрителей ждет классическое погружение в сказочный мир: в центре сюжета окажутся сам Шрек, его супруга Фиона, неугомонный Осел и вся культовая команда персонажей. Создатели обещают сохранить фирменный юмор и атмосферу, за которую франшизу полюбили миллионы людей по всему миру.

Звездный каст и пополнение в семье: к озвучке присоединилась Зендея

Главной сенсацией релиза стал актерский состав. К радости фанатов, к своим культовым ролям вернулись звезды оригинальных фильмов: Майк Майерс снова подарит голос Шреку, Кэмерон Диаз озвучит Фиону, а Эдди Мерфи вернется к роли харизматичного Осла.

Однако не обошлось и без громких сюрпризов. К касту присоединилась одна из самых востребованных актрис современности — Зендея. Ей досталась ключевая роль: звезда озвучит повзрослевшую дочь Шрека и Фионы, которая, судя по всему, станет двигателем сюжета новой части.

«Следующим летом студия DreamWorks Animation приглашает зрителей в захватывающее, волшебное комедийное приключение по мотивам одной из самых любимых мировых анимационных франшиз», — заинтриговали создатели в описании к ролику.

Когда премьера?

Пятая часть франшизы выйдет в мировой прокат летом 2027 года.

Для индустрии это событие станет по-настоящему историческим. Релиз состоится ровно спустя 26 лет после выхода самого первого фильма (премьера которого отгремела 18 мая 2001 года). При этом последняя на сегодняшний день глава истории, «Шрек навсегда», вышла на экраны весной 2010 года — таким образом, перерыв между четвертой и пятой частью составит внушительные 17 лет.

Напомним, что волна камбэка началась еще в мае 2026 года, когда официальный аккаунт франшизы подогрел интерес фанатов, опубликовав эксклюзивные архивные скетчи, созданные еще на заре зарождения вселенной Шрека. Теперь же возвращение любимого огра — официально подтвержденный факт.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь