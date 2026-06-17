Дождались!: Universal показала первый трейлер «Шрека-5» и раскрыла главную интригу

Фото: кадр YouTube

Долгожданное возвращение на болото: что показали в видео?

Спустя долгие годы слухов и теорий, легендарная зеленая франшиза возвращается на большие экраны. Кинокомпания Universal Pictures совместно со студией DreamWorks Animation презентовали на YouTube первый официальный трейлер пятой части «Шрека».

Судя по первым кадрам, зрителей ждет классическое погружение в сказочный мир: в центре сюжета окажутся сам Шрек, его супруга Фиона, неугомонный Осел и вся культовая команда персонажей. Создатели обещают сохранить фирменный юмор и атмосферу, за которую франшизу полюбили миллионы людей по всему миру.

Звездный каст и пополнение в семье: к озвучке присоединилась Зендея

Главной сенсацией релиза стал актерский состав. К радости фанатов, к своим культовым ролям вернулись звезды оригинальных фильмов: Майк Майерс снова подарит голос Шреку, Кэмерон Диаз озвучит Фиону, а Эдди Мерфи вернется к роли харизматичного Осла.

Однако не обошлось и без громких сюрпризов. К касту присоединилась одна из самых востребованных актрис современности — Зендея. Ей досталась ключевая роль: звезда озвучит повзрослевшую дочь Шрека и Фионы, которая, судя по всему, станет двигателем сюжета новой части.

«Следующим летом студия DreamWorks Animation приглашает зрителей в захватывающее, волшебное комедийное приключение по мотивам одной из самых любимых мировых анимационных франшиз», — заинтриговали создатели в описании к ролику.

Когда премьера?

Пятая часть франшизы выйдет в мировой прокат летом 2027 года.

Для индустрии это событие станет по-настоящему историческим. Релиз состоится ровно спустя 26 лет после выхода самого первого фильма (премьера которого отгремела 18 мая 2001 года). При этом последняя на сегодняшний день глава истории, «Шрек навсегда», вышла на экраны весной 2010 года — таким образом, перерыв между четвертой и пятой частью составит внушительные 17 лет.

Напомним, что волна камбэка началась еще в мае 2026 года, когда официальный аккаунт франшизы подогрел интерес фанатов, опубликовав эксклюзивные архивные скетчи, созданные еще на заре зарождения вселенной Шрека. Теперь же возвращение любимого огра — официально подтвержденный факт.