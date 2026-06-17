Цены на нефть Brent упали ниже $80 за баррель

Мировой энергетический рынок лихорадит: стоимость нефти марки Brent впервые за три месяца пробила психологическую отметку, опустившись ниже $80 за баррель. Причиной резкого пике стали тектонические сдвиги в геополитике — США и Иран перешли ко второй фазе мирной сделки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Обвал на бирже: Brent теряет позиции

В ходе торгов на межконтинентальной бирже августовские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent продемонстрировали стремительное падение. В пиковый момент котировки просели почти на 4% (на 3,85%), зафиксировавшись на отметке в $79,97 за баррель.

Последний раз столь низкие показатели фиксировались аналитиками более трех месяцев назад — в начале марта. Главным драйвером падения цен стало долгожданное потепление в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласовали условия, которые фактически снимают энергетическую блокаду с региона.

Мир в обмен на логистику: детали соглашения США и Ирана

Катализатором рыночных изменений стало заявление Дональда Трампа о запуске второго этапа сделки с Ираном. Американский лидер назвал текущие договоренности «справедливыми и выгодными» для США, однако вокруг финансовой стороны вопроса уже разгорелись споры.

Ранее иранские СМИ (в частности, агентство Mehr) распространили информацию о том, что Вашингтон и его союзники обязались выделить не менее $300 млрд на восстановление Ирана. Трамп поспешил жестко опровергнуть эти слухи, назвав сообщения о многомиллиардных выплатах со стороны США «фейковыми новостями» и подчеркнув, что инвестировать в Иран Белый дом не планирует.

Ключевые пункты текущего соглашения включают:

Полное снятие морской блокады с ключевых иранских портов.

Возобновление беспрепятственного транзита коммерческих нефтеналивных танкеров.

Частичное открытие судоходства в Ормузском проливе с выходом на полную мощность в ближайшие дни.

Миллионы баррелей «на низком старте» и минная угроза

По данным аналитического агентства Kpler, в акватории Персидского залива образовалась гигантская «пробка» из 118 полностью загруженных танкеров. В общей сложности на их бортах находится около 75 млн баррелей сырой нефти, готовой хлынуть на мировой рынок сразу после окончательного открытия Ормузского пролива.

Однако эксперты Reuters призывают не ждать мгновенного обрушения цен. Быстрому экспорту мешает критический фактор безопасности — минирование акватории.

Прогноз по возобновлению трафика в Ормузском проливе: [Сейчас] Частично открыт ➔ [19 июня] Официальное открытие ➔ [40–50 дней] Полное разминирование и запуск страхования

Как отмечают специалисты, на операцию по очистке пролива с помощью традиционных тральщиков и современных подводных беспилотников уйдет от полутора до двух месяцев. До тех пор, пока акватория не будет признана абсолютно безопасной, крупнейшие страховые и судоходные компании просто не рискнут отправлять туда свои суда.

Что будет с ценами дальше: мнение аналитиков

Несмотря на очевидный медвежий тренд, эксперты инвестиционного сектора считают, что паника преждевременна. Старший аналитик «СберИнвестиций» Денис Иконников отмечает, что рынок уже частично заложил геополитическую разрядку в текущую стоимость сырья.

Более того, в последние месяцы мировые игроки активно опустошали свои нефтехранилища из-за дефицита. Теперь им потребуется значительное время на восполнение резервов. Это означает, что даже с учетом иранского фактора нефтяные котировки еще долго будут удерживаться на более высоких уровнях, чем до начала конфликта.