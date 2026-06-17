Смертельный азиатский тренд: какое культовое блюдо незаметно разрушает ваш желудок

Популярная во всем мире азиатская кухня скрывает серьезную угрозу для здоровья. Последнее масштабное исследование корейских ученых доказало, что избыток соли в традиционных блюдах удваивает риск развития рака желудка, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Главные гастрономические угрозы: что именно под подозрением

Традиционная кухня Южной Кореи, Японии и Китая долгое время считалась эталоном долголетия, однако статистика говорит об обратном. Эти страны сегодня лидируют по уровню заболеваемости раком желудка в мире.

Профессор отделения желудочно-кишечной хирургии больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су назвал главных виновников этой тенденции. В зоне особого риска оказались излюбленные позиции азиатского меню:

наваристые соленые супы и тушеные блюда;

острые ферментированные закуски (включая знаменитое кимчи);

обильно приправленные морепродукты;

разнообразные маринады и соусы.

Чрезмерная любовь к соли фактически превращает повседневный рацион жителей Азии (и фанатов этой кухни по всему миру) в фактор повышенного онкологического риска. В самой Республике Корея этот вид онкологии стабильно держится в топ-5 самых частых диагнозов.

Анатомия разрушения: как соль провоцирует опухоли

Сам по себе избыток натрия — это не просто нагрузка на почки и сосуды. Внутри желудка соленая пища запускает опасную цепную реакцию. Попадая в организм в больших концентрациях, она буквально разъедает и повреждает нежную слизистую оболочку.

Регулярные микротравмы приводят к хроническому воспалению. В таких условиях местный иммунитет резко падает, делая желудок беззащитным перед главным канцерогенным агентом — бактерией Helicobacter pylori. Поврежденная солью слизистая становится идеальной средой для размножения этой инфекции, которая, в свою очередь, официально удваивает риски развития злокачественных опухолей.

Масштабный метаанализ: 507 исследований под микроскопом

Выводы корейских хирургов основаны не на случайных наблюдениях, а на фундаментальном анализе данных. Осенью 2025 года научная группа под руководством профессора Пак Сон Су провела колоссальную работу, изучив 507 профильных медицинских трудов из авторитетных международных баз (PubMed, Embase и Cochrane).

Ученые сопоставили 139 различных факторов — от генетики и экологии до образа жизни и приема лекарств. В результате был составлен точный «рейтинг опасности» для желудка.

Антирейтинг канцерогенов: что сильнее всего бьет по организму

По итогам масштабного исследования, факторы риска распределились следующим образом (в порядке убывания опасности):

Инфекция Helicobacter pylori — увеличивает вероятность заболеть в 2 раза. Злоупотребление алкоголем — повышает риски в 1,5–2,2 раза. Соленая диета и обилие маринованных продуктов — провоцируют развитие рака в 1,4–2 раза. Курение — увеличивает шансы столкнуться с онкологией в 1,3–1,8 раза.

Медики подчеркивают: азиатские блюда не нужно полностью вычеркивать из жизни, но культуру их потребления необходимо пересмотреть. Снижение количества соли, соусов и маринадов в рационе — самый простой и эффективный способ защитить свой желудок от смертельной опасности.