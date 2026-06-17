Черная полоса легенды Top Gear: у 66-летнего Джереми Кларксона обнаружили агрессивный рак

Культовый британский телеведущий Джереми Кларксон неизлечимо болен. Экс-звезда Top Gear прямо в эфире своего шоу «Ферма Кларксона» признался, что у него диагностировали агрессивную стадию рака, и попрощался с фанатами с больничной койки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: кадр YouTube

Горький финал сезона: исповедь на ферме

О страшном диагнозе 66-летнего журналиста стало известно из двух финальных эпизодов пятого сезона его популярного проекта Clarkson's Farm на Amazon Prime Video. Кларксон, который вместе со своими напарниками Чарли Айрлендом и Калебом Купером управляет фермой в Котсуолдсе, огорошил коллег новостью во время обсуждения планов на сбор урожая. Ведущий заявил, что вынужден уйти в вынужденный отпуск.

«Итак, год начался с того, что у меня обнаружили ишемическую болезнь сердца, а закончился тем, что у меня обнаружили рак», — подытожил Кларксон в своей привычной, но в этот раз пугающе ироничной манере.

Борьба на больничной койке: что известно о здоровье ведущего

Позже в серии зрителям показали кадры из палаты, где телеведущий восстанавливается после медицинских процедур. По признанию Кларксона, часть лечения пошла не по плану. Журналист не стал скрывать серьезность ситуации и высказался о перспективах шестого сезона проекта крайне туманно.

«Я хотел сказать, что если все это будет успешно, я увижусь с вами в шестом сезоне, а если нет — нет. Всем пока», — обратился он к аудитории.

Медицинские источники уточняют, что у Кларксона диагностирована агрессивная форма рака простаты. К счастью, болезнь удалось выявить на ранней стадии. На данный момент хирурги уже удалили ведущему 10% пораженного органа.

Перед премьерой серий Кларксон честно предупредил подписчиков в соцсетях, что новые эпизоды будут лишены привычного деревенского идиллизма и жизнерадостности, назвав их «тяжелыми для просмотра».

От главного секс-символа до борьбы за жизнь

Известие о тяжелой болезни Кларксона стало громом среди ясного неба для британской публики. До этого момента журналист находился на пике народной любви и популярности, причем в весьма неожиданном статусе.

Два года на вершине: В 2024 году Кларксон второй раз подряд официально возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин Великобритании и Ирландии.

Выбор женщин: В масштабном опросе среди двух тысяч женщин на сайте знакомств Illicit Encounters экс-ведущий Top Gear обошел десятки молодых актеров и спортсменов, набрав 9 баллов из 10 возможных.

Шоу «Ферма Кларксона», выходящее с 2021 года, наряду с проектом «Кто хочет стать миллионером?», оставалось главным делом жизни ведущего после ухода из автомобильных программ. Сейчас вся Великобритания и миллионы фанатов автоспорта по всему миру следят за состоянием здоровья главного бунтаря британского ТВ.