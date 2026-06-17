Эликсир из тарелки: ученые нашли природное вещество, которое буквально «ставит на паузу» старение

Международная группа ученых обнаружила мощное природное оружие против возрастных изменений организма. Исследования показали, что обычный таурин, содержащийся в привычных продуктах питания, способен защищать клетки от износа, снижать воспаления и продлевать биологическую молодость, сообщает Lada.kz.
Научный обзор, опубликованный в авторитетном журнале Food & Function (F&F), подтвердил: таурин — это не просто добавка из энергетиков, а важнейшая для организма аминосульфоновая кислота. Эксперты проанализировали десятки клинических работ и выяснили, что это соединение напрямую влияет на митохондрии — «энергетические станции» наших клеток.
С возрастом работа митохондрий ухудшается, что приводит к упадку сил и болезням. Таурин не только поддерживает их активность, но и эффективно борется с окислительным стрессом, регулирует уровень кальция внутри клеток и разгоняет жировой обмен.
Один из главных выводов ученых — способность таурина гасить так называемое «системное возрастное воспаление». Именно этот вялотекущий процесс врачи считают главным триггером старения и разрушения органов.
В молодом организме таурина достаточно, но с годами его синтез падает. Исследователи доказали: дополнительный прием этого вещества в объеме от 1 до 6 граммов в сутки существенно повышает устойчивость метаболизма. При этом такая дозировка абсолютно безопасна и не вызывает побочных эффектов.
Таурин не участвует в строительстве белков, но жизненно необходим нашим тканям. Его главные «депо» в теле человека — это сердце, головной мозг, сетчатка глаз и скелетные мышцы.
Чтобы восполнить дефицит этого вещества естественным путем, ученые рекомендуют пересмотреть рацион. Растительная пища практически обделена этим компонентом. Главными источниками долголетия названы:
Морепродукты и рыба (абсолютные лидеры по содержанию);
Мясо птицы;
Красное мясо.
Что в итоге? Авторы работы уверены, что таурин станет основой для создания персональных программ питания против старения. Тем не менее, ученые планируют продолжить тесты, чтобы рассчитать идеальные долгосрочные дозировки для каждого возраста.
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