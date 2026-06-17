Полицейские застрелили годовалого мальчика в США

В американском городе Сенатобия бытовой вызов полиции о магазинной краже обернулся гибелью младенца. Офицер открыл огонь по автомобилю, в котором находился годовалый мальчик, после того как водитель попытался скрыться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro .

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Роковой вызов: что произошло у торгового центра

Кровавый инцидент развернулся на автомобильной парковке у супермаркета торговой сети Walmart в городе Сенатобия (штат Миссисипи). На пульт дежурного поступил сигнал о предполагаемом хищении товаров из магазина. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка заметили двух женщин с маленьким ребенком, которые спешно направлялись к припаркованному автомобилю.

Попытка заблокировать подозреваемых на месте переросла в экстренную ситуацию. Силовики приказали водителю заглушить мотор, однако машина резко тронулась с места.

Версия следствия: «Машина шла на таран»

В официальном пресс-релизе полицейского департамента действия открывшего огонь сотрудника координируются как самооборона и защита коллег.

Из заявления ведомства: «Управлявшая автомобилем женщина проигнорировала законные требования остановить транспортное средство. Машина начала агрессивное движение в сторону офицеров и едва не сбила одного из них. В ситуации прямой угрозы жизни и здоровью сотрудника, один из правоохранителей принял решение применить табельное оружие».

Несмотря на стрельбу, подозреваемым удалось вырваться с парковки и покинуть место происшествия. Однако уехать далеко женщинам не удалось — они сразу направились в ближайшую больницу, так как пуля попала в находившегося в салоне младенца. Спасти годовалого мальчика медикам не удалось: врачи лишь констатировали смерть ребенка от огнестрельного ранения.

Хронология и детали инцидента

Этап происшествия Действия участников Итог 1. Сигнал о ЧП Охрана Walmart заявляет о краже. Патруль выезжает на место. 2. Попытка задержания Копы блокируют двух женщин у машины. Подозреваемые пытаются скрыться. 3. Применение оружия Автомобиль едет на офицера. Полицейский производит серию выстрелов. 4. Развязка Женщины сами привозят раненого в госпиталь. Медики фиксируют смерть младенца.

Общественный взрыв и реакция властей

Гибель ни в чем не повинного ребенка мгновенно спровоцировала мощнейший общественный резонанс в штате и за его пределами. Родственники погибшего мальчика и правозащитники уже выступили с резкой критикой в адрес полиции. Они требуют независимого и тщательного расследования, заявляя, что применение огнестрельного оружия в отношении машины с ребенком внутри было абсолютно несоразмерным и преступным шагом.

В свою очередь, руководство местной полиции пытается сбить градус общественного напряжения. Представители ведомства официально заверили, что внутреннее расследование будет максимально прозрачным, а все записи с нагрудных камер офицеров и камер наружного наблюдения Walmart будут обнародованы сразу после того, как следствие восстановит поминутную картину трагедии.