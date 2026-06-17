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17.06.2026, 18:11

Проверьте копилки: 5 обычных с виду монет, за которые богачи готовы отдать миллионы долларов

Новости Мира 0 324

Обычная горсть монет может стоить дороже элитной недвижимости, если за ней стоит великая история и роковая ошибка государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Цена легенды: почему за металл платят миллионы

В мире нумизматики номинал и реальный вес драгоценного металла давно потеряли значение. Инвесторы и коллекционеры платят астрономические суммы за абсолютную редкость, исторические шрамы и уникальные дефекты. Зачастую в мире остается всего один или два экземпляра культовой монеты, и право обладания такой легендой оценивается в десятки миллионов долларов.

Золотой пьедестал: ТОП-5 самых дорогих монет мира

Возглавляет мировой рейтинг абсолютный рекордсмен — американский «Двойной орёл» (Double Eagle) номиналом 20 долларов, отчеканенный в 1933 году. В разгар Великой депрессии США отказались от золотого стандарта, и почти весь тираж пошел на переплавку. Лишь единицы уцелели чудом. В 2021 году один из таких выживших экземпляров весом всего 33 грамма ушел с молотка за умопомрачительные 18,9 миллиона долларов. Его рыночная стоимость превысила цену содержащегося в нем золота более чем в тысячу раз.

Остальные места в элитной пятерке распределились следующим образом:

  • 2 место: «Доллар с распущенными волосами» (США, 1794 г.) — первая серебряная монета Соединенных Штатов, проданная за $10 млн.

  • 3 место: «Брасхер Дабл Игл» (США, 1907 г.) — редчайший пробный экземпляр, ушедший за $9,5 млн.

  • 4 место: «Священный Грааль» (Канада, 1936 г.) — культовая золотая монета, оцененная в $2,5 млн.

  • 5 место: «Золотая монета Мура» (США, 1787 г.) — исторический артефакт стоимостью $2 млн.

Российский след: миллионы под ногами

Отечественная история нумизматики не уступает мировой по накалу страстей. Самым дорогим и желанным трофеем для российских коллекционеров остается легендарный «Константиновский рубль» 1825 года. Эта монета, так и не поступившая в официальное обращение из-за отречения цесаревича Константина от престола, сегодня оценивается экспертами в 5 миллионов долларов. Еще один ультра-редкий экземпляр — 10 рублей 1906 года, выпущенные тиражом всего в 10 штук, их стоимость на аукционах вплотную приближается к 2 миллионам долларов.

Разрушение мифов: стоят ли чего-то советские копейки?

В интернете регулярно всплывают фейковые новости о том, что рядовые советские монеты из бабушкиной копилки могут принести миллионы. Эксперты призывают к реализму: сам по себе возраст монеты не делает её ценной. Миллиарды советских копеек, выпущенных огромными тиражами, стоят копейки и сегодня. Ценность определяют исключительно тираж, уникальный брак штамповки или исторический контекст, а не год выпуска.

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