Армения запустила беспрецедентные военные учения с США и странами НАТО

Армения, фактически разорвавшая связи с ОДКБ, официально дала старт масштабным военным учениям Eagle Partner при поддержке ключевых государств Североатлантического альянса, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Стартовавшие 17 июня маневры Eagle Partner уже успели стать историческими. Если с 2023 года эти учения носили исключительно двусторонний армяно-американский характер, то в этот раз к ним впервые официально присоединились европейские тяжеловесы — Франция и Греция.
Военные ведомства стран-участниц развернули группировки на ключевых полигонах республики. Тренировки продлятся до 25 июня.
Расклад сил на Eagle Partner:
Армения: 250 бойцов элитной миротворческой бригады.
США: 58 оперативников Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса.
Франция и Греция: совместный контингент из 35 военных специалистов.
Официальный Ереван декларирует исключительно гуманитарный и стабилизационный характер учений. Основной упор делается на отработку международных миротворческих миссий, настройку тактической связи по стандартам НАТО и оттачивание навыков управления войсками.
Однако за дипломатическими формулировками скрывается глобальная реформа оборонного сектора Армении. Глава Минобороны республики Сурен Папикян прямо заявлял, что ключевой приоритет Еревана — это тотальная «трансформация» вооруженных сил и их максимальная интеграция с армией США. Речь идет о коренной перестройке военного образования, внедрении института профессиональных сержантов и создании новой боевой доктрины.
Учения Eagle Partner проходят на критически важном геополитическом фоне. В 2024 году Армения официально заморозила свое членство в ОДКБ (куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), обвинив структуру в неэффективности.
Параллельно с этим Ереван стремительно реанимирует Индивидуальный план партнерства с НАТО, который тянется еще с 2005 года. Сейчас стороны вышли на финальную стадию согласования новой, гораздо более глубокой программы стратегического сотрудничества, что де-факто означает переориентацию оборонного вектора Армении с Востока на Запад.
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