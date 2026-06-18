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17.06.2026, 20:04

Армения запустила беспрецедентные военные учения с США и странами НАТО

Новости Мира 0 256

Армения, фактически разорвавшая связи с ОДКБ, официально дала старт масштабным военным учениям Eagle Partner при поддержке ключевых государств Североатлантического альянса, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: icma.az
Фото: icma.az

Расширение географии: НАТО закрепляется в регионе

Стартовавшие 17 июня маневры Eagle Partner уже успели стать историческими. Если с 2023 года эти учения носили исключительно двусторонний армяно-американский характер, то в этот раз к ним впервые официально присоединились европейские тяжеловесы — Франция и Греция.

Военные ведомства стран-участниц развернули группировки на ключевых полигонах республики. Тренировки продлятся до 25 июня.

Расклад сил на Eagle Partner:

  • Армения: 250 бойцов элитной миротворческой бригады.

  • США: 58 оперативников Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса.

  • Франция и Греция: совместный контингент из 35 военных специалистов.

Какова реальная цель маневров?

Официальный Ереван декларирует исключительно гуманитарный и стабилизационный характер учений. Основной упор делается на отработку международных миротворческих миссий, настройку тактической связи по стандартам НАТО и оттачивание навыков управления войсками.

Однако за дипломатическими формулировками скрывается глобальная реформа оборонного сектора Армении. Глава Минобороны республики Сурен Папикян прямо заявлял, что ключевой приоритет Еревана — это тотальная «трансформация» вооруженных сил и их максимальная интеграция с армией США. Речь идет о коренной перестройке военного образования, внедрении института профессиональных сержантов и создании новой боевой доктрины.

Окончательный уход от Москвы

Учения Eagle Partner проходят на критически важном геополитическом фоне. В 2024 году Армения официально заморозила свое членство в ОДКБ (куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), обвинив структуру в неэффективности.

Параллельно с этим Ереван стремительно реанимирует Индивидуальный план партнерства с НАТО, который тянется еще с 2005 года. Сейчас стороны вышли на финальную стадию согласования новой, гораздо более глубокой программы стратегического сотрудничества, что де-факто означает переориентацию оборонного вектора Армении с Востока на Запад.

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