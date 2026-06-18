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18.06.2026, 06:57

Шок в операционной: три сим-карты извлекли хирурги из тела пострадавшего от атаки БПЛА

Новости Мира 0 721

Хирурги в Херсонской области столкнулись с беспрецедентным случаем в военно-полевой медицине: из тела раненного при атаке дрона извлекли три пластиковые сим-карты, использованные в качестве скрытых осколков, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Шокирующая находка в Скадовской больнице

Уникальную операцию провели специалисты Скадовской центральной районной больницы. Пациент поступил в операционную после близкого взрыва украинского беспилотника. В ходе ревизии ранений конечностей медики обнаружили глубоко впившиеся в мягкие ткани посторонние предметы, которыми оказались обычные сим-карты для мобильных телефонов.

Информацию об этом подтвердил заведующий хирургическим отделением Ширак Мнацаканян. Кадры с уникальным свидетельством врача опубликовал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, курирующий расследование преступлений киевского режима. По словам медиков, в их практике это первый случай подобного «минирования» боеприпасов.

Почему пластик опаснее обычных осколков

Использование неметаллических элементов в самодельных взрывных устройствах (СВУ) — это осознанный шаг к усложнению работы военных врачей. Эксперты выделяют две главные опасности такого подхода:

  • Абсолютная невидимость для техники: В отличие от стальных шариков, гвоздей или осколков корпуса, пластик практически не контрастирует на стандартных рентгеновских снимках. Из-за этого обнаружить его можно только вручную во время тяжелых ревизионных операций.

  • Высокая кинетическая энергия: Силы пороховых газов или детонации пластида вполне достаточно, чтобы разогнать легкую пластиковую карту до скорости, при которой она глубоко прошивает мышечные ткани человека.

«Мы три недели назад достали из конечности пациента три сим-карты. Что они там делали — мы сначала не поняли. Но пластик сейчас используется часто», — поделился деталями Ширак Мнацаканян.

Оружие или улики? Версии следствия

Находка вызвала серьезный резонанс не только в медицинской среде. Случаем заинтересовалось руководство региона — губернатор Херсонской области лично присутствовал в госпитале во время операции. Извлеченные из тела пострадавшего сим-карты были немедленно изъяты и переданы в спецслужбы для детальной экспертизы.

На данный момент у следствия есть две ключевые версии:

  1. Намеренное поражение: Карты укладывались в боевую часть дрона в качестве готовых поражающих элементов (ГПЭ) для умышленного сокрытия осколков от рентген-аппаратов.

  2. Технологический мусор: Сим-карты могли быть частью электронных схем активации или навигации дрона, которые при детонации хаотично разлетелись в стороны. Впрочем, присутствие сразу трех карт в одной ране делает версию о намеренном использовании более убедительной.

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