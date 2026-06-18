«Оправдания быть не может»: генсек ОДКБ жестко отреагировал на удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выступил с резким осуждением атаки украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области, в котором находились юные спортсмены из Беларуси. В результате трагедии погибла женщина, несколько детей находятся в реанимации, сообщает Lada.kz.

© Пресс-служба врио губернатора Брянской области

Трагедия на мирном маршруте: хроника вероломного нападения

Накануне, 17 июня, обычная поездка на летний отдых обернулась кошмаром для детской футбольной команды из Гомельской области. Автобус, следовавший по маршруту в российский курортный город Геленджик, перевозил 44 пассажира. Среди них находились 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2 города Речицы.

На территории Брянской области мирный транспорт подвергся целенаправленному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), применивших ударный беспилотный летательный аппарат. Налет унес жизнь женщины, сопровождавшей группу. На данный момент официально подтверждена информация об одной погибшей и восьми раненых пассажирах, среди которых большинство — несовершеннолетние. Двое пострадавших детей сейчас находятся в критическом состоянии в реанимации, врачи борются за их жизни.

Реакция ОДКБ: «Преступному акту против детей нет и не может быть оправдания»

Трагический инцидент вызвал мгновенную и жесткую реакцию на международном уровне. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков от лица Секретариата выразил глубокие соболезнования белорусской стороне и решительно осудил действия Киева.

«Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», — подчеркнул руководитель международной организации, назвав произошедшее целенаправленным ударом по заведомо невинным людям.

Экстренные меры: Путин поручил задействовать все ресурсы Минздрава

Масштаб произошедшего потребовал немедленного вмешательства высшего руководства России. Президент РФ Владимир Путин лично заслушал доклады о ситуации и дал срочное поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Глава государства потребовал мобилизовать лучшие медицинские кадры и ресурсы для оказания экстренной и исчерпывающей помощи пострадавшим в результате этого теракта.

К спасательной операции немедленно подключились специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, которые оперативно выдвинулись к месту происшествия для координации действий местных врачей и эвакуации тяжелораненых.

Братская помощь: Союзное государство поднимает экстренные службы

Трагедия мгновенно консолидировала профильные ведомства России и Беларуси. Минск развернул масштабную операцию по спасению и поддержке своих граждан на российской территории.

Для ликвидации последствий атаки и помощи выжившим предприняты следующие шаги: