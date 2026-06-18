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18.06.2026, 08:36

Развернут прямо на границе: без какого документа Вьетнам теперь не впустит ни одного туриста

Новости Мира 0 825

Вьетнамские власти кардинально изменили процедуру пересечения границы для иностранных граждан, включая туристов из России и Казахстана. Теперь для прохождения контроля в ключевых аэропортах страны стала строго обязательной предварительная цифровая регистрация, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.vietnamplus.vn
Фото: ru.vietnamplus.vn

Цифровой барьер: где и для кого вводятся новые правила

Департамент миграционного контроля Министерства общественной безопасности Вьетнама официально развернул систему обязательного предварительного электронного декларирования PAI (Pre-Arrival Information). На текущем этапе жесткие меры затронули три главные воздушные гавани государства. Нововведение уже действует при прилете в международные аэропорты Ханоя и Хошимина, а также на курортном острове Фукуок, который традиционно пользуется колоссальным спросом у русскоязычных путешественников.

Реформа носит тотальный характер: заполнять цифровую анкету обязаны абсолютно все категории иностранных гостей. Под действие новых бюрократических правил подпадают как обладатели долгосрочных электронных виз, так и лица, прибывающие в республику в рамках стандартного 45-дневного безвизового режима.

Инструкция для туристов: 72 часа на получение QR-кода

Официальной целью масштабной цифровизации заявлено сокращение времени ожидания в очередях и автоматизация миграционных чекпоинтов. Однако для самих туристов это означает появление дополнительного и критически важного этапа подготовки к путешествию. Пройти регистрацию на специализированном портале миграционной службы необходимо строго в лимитированный временной отрезок — не ранее чем за 72 часа до фактического приземления во Вьетнаме.

Интерфейс системы переведен на русский язык, что облегчает задачу. В электронную форму требуется внести исчерпывающие персональные сведения:

  • Полные паспортные данные;

  • Информация о действующей визе (если она необходима);

  • Точные сроки пребывания в стране;

  • Адрес планируемого места проживания (отель или апартаменты).

Финальным этапом успешной регистрации становится генерация индивидуального QR-кода. Пограничные службы Вьетнама подчеркивают, что этот код в распечатанном виде или на экране смартфона станет главным документом для предъявления на паспортном контроле.

Кому удастся избежать цифровой декларации

Новые правила предусматривают лишь минимальный перечень исключений из общего регламента. Избежать обязательного предварительного декларирования смогут транзитные авиапассажиры — но только при условии, что они не покидают специализированную транзитную зону аэропорта и физически не пересекают государственную границу Вьетнама. Кроме того, преференции сохранены за владельцами дипломатических и служебных паспортов, чья процедура въезда регулируется отдельными межгосударственными протоколами.

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