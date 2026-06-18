Финляндия официально сняла запрет на ввоз ядерного оружия

Эпоха полного безъядерного статуса Финляндии официально завершена. Финский парламент (Эдускунта) большинством голосов одобрил легализацию ввоза и транзита ядерного оружия на территорию страны, полностью пересмотрев национальное законодательство в сфере безопасности, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Законодательный демонтаж: что именно изменилось

Парламентарии Хельсинки одобрили кардинальные изменения в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс страны. Из ключевого профильного закона будет полностью удалена статья, которая на протяжении десятилетий накладывала абсолютное табу на импорт, производство, хранение и любые испытания ядерных взрывчатых веществ.

Итоги голосования в Эдускунте распределились следующим образом:

«За» правительственные поправки — 125 депутатов;

«Против» инициативы — 61 депутат;

Не явились на заседание — 13 народных избранников.

Теперь тотальный запрет заменяется гибким регулированием через Уголовный кодекс, где прописаны четкие лазейки для легального пересечения финской границы ядерным арсеналом.

Три исключения из правил: зачем Финляндии чужие боеголовки

Согласно обновленному законодательству, появление ядерного оружия на территории Суоми теперь юридически оправдано в трех конкретных случаях:

Обеспечение непосредственной военной обороны самой Финляндии; Реализация задач в рамках совместной обороны Североатлантического альянса (НАТО); Иные форматы международного оборонного сотрудничества.

При этом правительство страны делает важную оговорку для снижения градуса международной напряженности: размещать чужие ядерные арсеналы на постоянной основе в мирное время Хельсинки пока не планирует. Речь идет прежде всего о создании юридической базы для логистики, транзита и учений НАТО.

Политический раскол: кто пытался заблокировать реформу

Несмотря на уверенное финальное голосование, законопроект вызвал жесткое внутриполитическое противостояние, длившееся всю весну. Категорически против милитаризации законодательства выступил левоцентристский блок: Социал-демократическая партия, «Зелёные» и Левый альянс.

Оппозиция до последнего пыталась сорвать принятие поправок, апеллируя к росту геополитических рисков для региона, и даже подала совместное официальное возражение против профильного доклада Комитета по обороне. Однако парламентское большинство, ориентированное на полную интеграцию в оборонные структуры НАТО, проигнорировало протесты левых сил.