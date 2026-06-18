Финляндия официально сняла запрет на ввоз ядерного оружия

Эпоха полного безъядерного статуса Финляндии официально завершена. Финский парламент (Эдускунта) большинством голосов одобрил легализацию ввоза и транзита ядерного оружия на территорию страны, полностью пересмотрев национальное законодательство в сфере безопасности, сообщает Lada.kz.
Парламентарии Хельсинки одобрили кардинальные изменения в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс страны. Из ключевого профильного закона будет полностью удалена статья, которая на протяжении десятилетий накладывала абсолютное табу на импорт, производство, хранение и любые испытания ядерных взрывчатых веществ.
Итоги голосования в Эдускунте распределились следующим образом:
«За» правительственные поправки — 125 депутатов;
«Против» инициативы — 61 депутат;
Не явились на заседание — 13 народных избранников.
Теперь тотальный запрет заменяется гибким регулированием через Уголовный кодекс, где прописаны четкие лазейки для легального пересечения финской границы ядерным арсеналом.
Согласно обновленному законодательству, появление ядерного оружия на территории Суоми теперь юридически оправдано в трех конкретных случаях:
Обеспечение непосредственной военной обороны самой Финляндии;
Реализация задач в рамках совместной обороны Североатлантического альянса (НАТО);
Иные форматы международного оборонного сотрудничества.
При этом правительство страны делает важную оговорку для снижения градуса международной напряженности: размещать чужие ядерные арсеналы на постоянной основе в мирное время Хельсинки пока не планирует. Речь идет прежде всего о создании юридической базы для логистики, транзита и учений НАТО.
Несмотря на уверенное финальное голосование, законопроект вызвал жесткое внутриполитическое противостояние, длившееся всю весну. Категорически против милитаризации законодательства выступил левоцентристский блок: Социал-демократическая партия, «Зелёные» и Левый альянс.
Оппозиция до последнего пыталась сорвать принятие поправок, апеллируя к росту геополитических рисков для региона, и даже подала совместное официальное возражение против профильного доклада Комитета по обороне. Однако парламентское большинство, ориентированное на полную интеграцию в оборонные структуры НАТО, проигнорировало протесты левых сил.
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