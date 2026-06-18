Как перестать «умирать»: нутрициолог объяснила, почему сахар забирает наши силы

Всего один месяц без добавленного сахара способен радикально трансформировать тело, избавить от хронических отеков и нормализовать вес, однако резкий старт грозит серьезным стрессом для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Ловушка первых дней: к чему нужно быть готовым

Полный отказ от сладкого — это серьезное испытание для метаболизма, требующее адаптации. Как отмечает известный нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион, первые дни детекса могут сопровождаться выраженным синдромом отмены. Организм, привыкший получать «легкую энергию», начнет глобальную перестройку. Это часто провоцирует сильные головные боли, приступы раздражительности, резкие перепады настроения и непреодолимую тягу к десертам. В данный период важно проявить стойкость и понимать, что недомогание — лишь временный этап очищения. Бескомпромиссный и моментальный отказ от всех сахаросодержащих продуктов — это шоковая терапия, которая в большинстве случаев приводит к срывам.

Награда за стойкость: что произойдет через две недели

Тех, кто успешно преодолеет первоначальный кризис, уже через 14–20 дней ждут кардинальные перемены в самочувствии. Нутрициолог подчеркивает, что к исходу третьей недели у большинства людей заметно уходит отечность за счет стабилизации водно-солевого баланса, снижается лишний вес, а кожа очищается от воспалений. Более того, уровень глюкозы в крови полностью выравнивается, исчезают резкие утренние и вечерние скачки аппетита, а притоки энергии становятся стабильными и ровными на протяжении всего дня.

В долгосрочной перспективе снижение нагрузки на поджелудочную железу приносит мощный медицинский эффект. Стабилизация показателей сахара кратно снижает риски развития сахарного диабета II типа, а также защищает от опасных патологий сердечно-сосудистой системы.

Мягкий протокол: как исключить сахар без срывов

Чтобы минимизировать стресс и сделать процесс комфортным, эксперт настоятельно рекомендует действовать поэтапно:

Этап 1: Полностью исключить очевидные источники рафинированного сахара — газированные напитки, пакетированные соки, конфеты, шоколад и промышленную выпечку.

Этап 2: Убрать «скрытый» сахар, который в огромных количествах содержится в магазинных соусах, кетчупах, полуфабрикатах и йогуртах с фруктовыми наполнителями.

Литвинова-Гразион особо акцентирует внимание на том, что правильный сахарный детокс не подразумевает тотального голодания. В рационе обязательно должны оставаться натуральные источники сахаров — умеренное количество свежих фруктов, ягод и натуральных молочных продуктов. Содержащаяся в них клетчатка и нутриенты сглаживают тягу к сладкому, обеспечивают мозг необходимой подпиткой и позволяют пройти 30-дневный марафон легко и с максимальной пользой для здоровья.