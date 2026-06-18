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18.06.2026, 13:02

Астрологи назвали месяцы рождения, обладателей которых ждет новый этап жизни

Новости Мира 0 726

Вторая половина 2026 года может стать временем серьезных внутренних изменений для людей, родившихся в определенные месяцы. Астрологи считают, что редкие планетарные сочетания будут способствовать переосмыслению жизненных ценностей, усилению интуиции и духовному росту, сообщает Lada.kz. 

Фото: 7days.ru
Фото: 7days.ru

Время переосмысления и новых взглядов

Специалисты в области астрологии и нумерологии полагают, что месяц рождения способен влиять не только на особенности характера, но и на жизненный путь человека. По их мнению, во второй половине 2026 года многие люди столкнутся с периодом глубоких внутренних перемен, однако особенно сильное влияние ощутят рожденные в четырех определенных месяцах.

Как отмечают эксперты Parade, духовное пробуждение связано с изменением восприятия мира, более глубоким пониманием себя и поиском новых жизненных смыслов. Считается, что этому будут способствовать необычные астрологические конфигурации, которые, по мнению сторонников подобных учений, способны подтолкнуть человека к внутренней трансформации.

Январь

Людям, появившимся на свет в январе, астрологи предсказывают период самопознания и избавления от прежних страхов. Считается, что влияние Плутона поможет им иначе взглянуть на собственные убеждения и оценить свои способности.

То, что раньше воспринималось как непреодолимое препятствие, может постепенно утратить прежнее значение. Важную роль в этот период сыграют творчество, открытое общение и поддержка близких людей. Искренние разговоры и новые формы самовыражения помогут лучше понять собственные желания и раскрыть скрытый потенциал.

Март

Для людей, родившихся в марте, вторая половина года может стать временем глубокого внутреннего поиска. Астрологи связывают это с влиянием Нептуна, который традиционно ассоциируется с интуицией и духовностью.

По мнению специалистов, у представителей этого месяца возрастет способность чувствовать настроение окружающих и лучше понимать скрытые причины происходящих событий. Многие начнут проявлять больше сочувствия и стремления помогать другим.

Ожидается, что этот период позволит по-новому взглянуть на взаимосвязь событий и укрепить ощущение гармонии с окружающим миром.

Май

Рожденных в мае, согласно астрологическим прогнозам, ожидает время неожиданных озарений и серьезного пересмотра привычных взглядов. Влияние Урана, который считается символом перемен, может подтолкнуть к отказу от ограничивающих убеждений и устаревших представлений.

С лета многие представители этого месяца почувствуют, что начинают иначе воспринимать происходящее. Усилится внутренний голос, а стремление к личностному развитию станет более выраженным.

Кроме того, собственный опыт и происходящие изменения могут сделать этих людей источником вдохновения для друзей и родственников, которым также предстоят важные жизненные решения.

Июль

Для людей, родившихся в июле, ключевое значение будут иметь взаимоотношения с окружающими. Во второй половине года они смогут лучше понять, какое влияние на их жизнь оказывают друзья, родственники и знакомые.

Астрологи считают, что именно через общение и взаимодействие с другими людьми представители этого месяца смогут открыть в себе новые качества и увидеть собственные сильные стороны.

Некоторые отношения станут более искренними и глубокими, а рядом могут появиться люди, способные вдохновить на творчество, развитие и личностный рост. Благодаря этому рожденные в июле смогут почувствовать большую внутреннюю свободу и открыть новые возможности для самореализации.

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