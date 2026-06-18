Правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, 45-летний Антон Милаев, попал в плен к Вооруженным силам Украины в зоне проведения СВО. Информацию об этом журналистам официально подтвердила мать военнослужащего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Baza.

Фото: РИА Новости/Telegram-канал «Baza»

Добровольный уход на фронт и исчезновение

Потомок советского лидера принял решение отправиться в зону боевых действий осенью прошлого года в качестве добровольца. На передовой мужчина освоил одну из самых опасных военных специальностей — сапера. Однако фронтовая служба оказалась недолгой: уже в ноябре связь с бойцом полностью оборвалась, и на протяжении нескольких месяцев родственники ничего не знали о его судьбе.

Подтверждение из Киева

Тревожное молчание прервалось лишь спустя полгода. Как сообщила Telegram-каналу Baza мать военнослужащего Ирина Кузнецова, семье наконец удалось установить точное местонахождение Антона. Выяснилось, что в настоящий момент он жив и удерживается на территории, подконтрольной украинской стороне. Семья предпринимает возможные шаги для прояснения ситуации.

Семейные узы кремлевской элиты

Издание вносит важную генеалогическую ремарку: Антон Милаев является названным внуком легендарной и эксцентричной дочери генсека — Галины Брежневой. Известно, что в свое время дочь советского лидера приняла детей Милаевых в семью и воспитывала их с той же теплотой и заботой, что и родных, поэтому в медийном поле его традиционно считают прямым потомком партийного главы.

Обезличенная мобилизация в ВСУ

Параллельно с этим из зоны конфликта поступают сообщения о жестких условиях содержания мобилизованных в самих украинских войсках. Так, пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал, что в тренировочных лагерях новобранцам полностью запрещают называть друг друга по именам, заменяя их порядковыми номерами. Любое перемещение украинских новобранцев по территории центра происходит строго под конвоем.