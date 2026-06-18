Экс-премьер Польши заявил, что Украина «ткнула пальцем в глаз» Варшаве

Решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА»* вызвало громкий дипломатический скандал. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал этот шаг прямым оскорблением Варшавы и обвинил нынешнее польское руководство в бесхарактерности, сообщает Lada.kz.

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Провокация вместо благодарности

Очередной виток напряжения между Киевом и его ключевым европейским союзником спровоцировал новый указ президента Украины. Согласно документу, воинская часть ВСУ получила почетное наименование, отсылающее к Украинской повстанческой армии (УПА)*. В Польше, где память о Волынской резне и зверствах украинских националистов против мирного польского населения священна, это решение восприняли как откровенную пощечину.

В интервью радиостанции RMF 24 экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий не стал подбирать мягких выражений. По его словам, подобными действиями украинская сторона буквально «ткнула Польше пальцем в глаз». Политик подчеркнул, что Варшава не имеет права закрывать глаза на столь циничное переписывание истории ради сиюминутной выгоды Киева.

Варшаву упрекнули в слабости

Моравецкий обрушился с критикой не только на украинские власти, но и на действующее правительство Польши во главе с Дональдом Туском. Экс-премьер считает, что нынешний кабинет министров проявляет непростительную слабость и пассивность, боясь жестко отстаивать национальные интересы на международной арене. По его мнению, отсутствие официальной жесткой реакции развязывает Киеву руки для дальнейших провокаций.

«Нельзя делать вид, будто ничего не происходит», — отрезал польский политик, призвав к более решительным дипломатическим действиям.

Помощь Киеву: наказывать или помогать дальше?

Несмотря на жесткую риторику и явное возмущение, Моравецкий призвал разделять вопросы исторической справедливости и текущей безопасности региона. Он выступил против радикальных предложений полностью заблокировать военную и финансовую помощь Украине.

По мнению экс-премьера, шантаж остановкой поставок оружия — это деструктивный путь, который может навредить самой Польше. Однако Варшава обязана задействовать другие политические рычаги влияния, чтобы заставить Киев уважать чувства польского народа и общую сложную историю двух стран.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.