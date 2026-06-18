18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.06.2026, 18:45

Врач объяснил, почему полезным считается только один вид шоколада

Новости Мира 0 551

Врач-кардиолог Аурелио Рохас развенчал миф о безусловном вреде сладкого и назвал конкретный вид шоколада, способный защитить сосуды и нормализовать давление, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Золотой стандарт: как правильно выбрать полезный шоколад

По словам доктора Рохаса, чье экспертное мнение публикует авторитетное испанское издание El Confidencial, далеко не каждая плитка на полке супермаркета приносит пользу организму. Врач выделил два жестких критерия, которым должен соответствовать терапевтический десерт:

  1. Шоколад должен быть исключительно горьким.

  2. Концентрация какао-бобов в нем должна строго укладываться в диапазон от 70 до 85%.

Все, что содержит меньше какао (включая молочный и белый шоколад), перенасыщено сахаром и трансжирами, а значит, приносит сердцу только вред.

Мощный щит от инфаркта: в чем секрет какао-бобов

Полезные свойства качественного горького шоколада обусловлены его уникальным химическим составом. Горькие сорта выступают как мощный природный антиоксидант и обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

Главный секрет: правильный шоколад стимулирует выработку оксида азота в организме. Это химическое соединение жизненно необходимо для правильной работы кровеносной системы: оно расслабляет и расширяет стенки артерий.

Регулярное (но умеренное) употребление такого продукта помогает:

  • Стабилизировать и мягко снизить артериальное давление;

  • Привести в норму уровень «плохого» холестерина в крови;

  • Существенно снизить риски развития ишемической болезни сердца (ИБС) и предотвратить инфаркт миокарда.

Главное правило — не переесть

При всей пользе продукта кардиолог предостерегает от фанатизма. Шоколад остается высококалорийным продуктом, поэтому его терапевтическая доза крайне мала.

Чтобы запустить оздоровительные процессы в организме и помочь сосудам, достаточно съедать не более 10 граммов горького шоколада в сутки. Это эквивалентно всего одному-двум небольшим кубикам от стандартной плитки.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
С 12 июля акиматы идут с проверками в квартиры казахстанцев. Имеете ли вы право не открывать дверь?Новости Казахстана
19.05.2026, 10:28 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь