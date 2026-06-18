Врач объяснил, почему полезным считается только один вид шоколада

Врач-кардиолог Аурелио Рохас развенчал миф о безусловном вреде сладкого и назвал конкретный вид шоколада, способный защитить сосуды и нормализовать давление, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

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Золотой стандарт: как правильно выбрать полезный шоколад

По словам доктора Рохаса, чье экспертное мнение публикует авторитетное испанское издание El Confidencial, далеко не каждая плитка на полке супермаркета приносит пользу организму. Врач выделил два жестких критерия, которым должен соответствовать терапевтический десерт:

Шоколад должен быть исключительно горьким. Концентрация какао-бобов в нем должна строго укладываться в диапазон от 70 до 85%.

Все, что содержит меньше какао (включая молочный и белый шоколад), перенасыщено сахаром и трансжирами, а значит, приносит сердцу только вред.

Мощный щит от инфаркта: в чем секрет какао-бобов

Полезные свойства качественного горького шоколада обусловлены его уникальным химическим составом. Горькие сорта выступают как мощный природный антиоксидант и обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

Главный секрет: правильный шоколад стимулирует выработку оксида азота в организме. Это химическое соединение жизненно необходимо для правильной работы кровеносной системы: оно расслабляет и расширяет стенки артерий.

Регулярное (но умеренное) употребление такого продукта помогает:

Стабилизировать и мягко снизить артериальное давление;

Привести в норму уровень «плохого» холестерина в крови;

Существенно снизить риски развития ишемической болезни сердца (ИБС) и предотвратить инфаркт миокарда.

Главное правило — не переесть

При всей пользе продукта кардиолог предостерегает от фанатизма. Шоколад остается высококалорийным продуктом, поэтому его терапевтическая доза крайне мала.

Чтобы запустить оздоровительные процессы в организме и помочь сосудам, достаточно съедать не более 10 граммов горького шоколада в сутки. Это эквивалентно всего одному-двум небольшим кубикам от стандартной плитки.