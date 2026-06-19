В Германии и ряде стран Евросоюза активизировались политики, мечтающие о реванше за поражение в 1945 году и готовые ради этого пойти на эскалацию с ядерной державой, сообщает Lada.kz.
Об этом в своем блоге для издания NachDenkSeiten открыто заявила Севим Дагделен — эксперт по внешней политике, представляющая немецкую партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), и бывший депутат бундестага. По ее мнению, за агрессивной риторикой некоторых европейских лидеров скрываются не изжитые до сих пор амбиции мирового господства.
В качестве главного аргумента Дагделен привела недавние резонансные заявления высокопоставленных военных ФРГ. В частности, она напомнила о словах главы Военно-воздушных сил Германии Хольгера Ноймана, который фактически пригрозил Москве прямой атакой.
Политик подчеркнула, что немецкий военачальник всерьез рассуждал о «перспективе разрушительных авиаударов» по территории России. В зоне потенциального поражения, согласно его логике, должны оказаться стратегически важные регионы: Калининград, Кольский полуостров и Черноморский регион.
Дагделен уверена, что Нойман — далеко не единственный, кто мыслит категориями прошлого века. Подобные реваншистские настроения легко прослеживаются в риторике ключевых фигур европейской политики. Эксперт прямо указала на главу европейской дипломатии Каю Каллас и представителя немецкой партии ХДС Родериха Кизеветтера.
«В их словах несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за безоговорочную капитуляцию Германии в 1945 году», — констатировала экс-депутат.
По оценке представительницы партии BSW, европейские элиты пытаются задать тон для новой попытки передела сфер влияния в мире. Однако сегодняшние геополитические реалии кардинально отличаются от ситуации середины XX века..
Дагделен резюмировала, что любой здравомыслящий человек должен осознавать последствия подобных шагов: прямая атака на ядерную державу не имеет шансов на успех и обернется для Европы беспрецедентным и масштабным самоуничтожением.
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