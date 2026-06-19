Фанатов сборной Аргентины обстреляли по дороге на матч ЧМ

В американском Канзас-Сити неизвестный устроил серию вооруженных нападений на автомобили прямо в день матча чемпионата мира по футболу. Под огонь попало и такси с фанатами сборной Аргентины, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Pedro Paulo Diaz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Охота на дорогах: что произошло

Громкий инцидент со стрельбой произошел в Канзас-Сити (штат Миссури) 16 июня, незадолго до стартового свистка в матче между сборными Аргентины и Алжира. Как сообщает The New York Times, 22-летний злоумышленник устроил настоящую охоту на трассе, совершив за короткий промежуток времени пять нападений на движущиеся автомобили.

Одной из целей стрелка стало такси, в котором на стадион ехали аргентинские болельщики. В результате обстрела водитель машины получил ранения. Сами фанаты, к счастью, физически не пострадали. Чтобы напуганные иностранные гости все же смогли попасть на игру, сотрудникам местной полиции пришлось оперативно переселить их в патрульный автомобиль и лично доставить на арену.

В день матча на дорогах города за короткий отрезок времени было пять инцидентов со стрельбой по движущимся машинам, в которых погиб один человек и четверо (трое взрослых и подросток) были ранены. В совершении всех этих нападений подозревается 22-летний мужчина, которого полиция выследила, но ему удалось скрыться.

Стрелок в бегах

Местные правоохранительные органы оперативно вышли на след подозреваемого. Однако задержать 22-летнего преступника по горячим следам не удалось — в ходе погони ему удалось скрыться от преследования. Сейчас полиция штата ведет его экстренный розыск.

Представители департамента полиции Канзас-Сити поспешили успокоить общественность и заявили, что данные нападения носили хаотичный характер и никак не связаны с проведением чемпионата мира по футболу или национальной принадлежностью болельщиков.

Футбол на фоне криминала

Несмотря на пережитый шок, сборная Аргентины уверенно разгромила Алжир со счетом 3:0. На данный момент Канзас-Сити готовится принять еще пять матчей мундиаля, включая игры плей-офф (1/16 и 1/4 финала). Ближайшая встреча между Эквадором и Кюрасао запланирована на 21 июня.

Тем не менее, вопросы безопасности в городе встали ребром. Канзас-Сити традиционно входит в список самых опасных мегаполисов США с критически высоким уровнем преступности. С начала текущего года здесь уже зафиксировано 61 убийство (при этом за аналогичный период 2025 года было совершено 76 преступлений с летальным исходом). Повлияет ли данный инцидент на усиление мер безопасности вокруг стадионов ЧМ-2026, организаторы пока не комментируют.