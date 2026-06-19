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19.06.2026, 07:17

Прочитал — и оно исчезло: в WhatsApp внедряют секретную функцию, которую ждали годами

Новости Мира 0 471

Популярный мессенджер WhatsApp готовит масштабное обновление безопасности: пользователи наконец-то смогут отправлять текстовые сообщения, которые бесследно исчезают сразу после первого прочтения, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Секреты в один клик

Разработчики WhatsApp решили закрыть один из главных пробелов в конфиденциальности приложения. Скоро текстовые сообщения можно будет отправлять в специальном режиме однократного просмотра. Чтобы активировать функцию, пользователю достаточно зажать кнопку отправки и выбрать опцию «Отправить как однократный просмотр». Как только собеседник откроет и прочитает текст, сообщение автоматически и навсегда удалится с его устройства.

Логическое продолжение

Ранее в мессенджере уже появилась возможность отправлять «одноразовые» фотографии, видеоролики и голосовые заметки. Теперь команда WhatsApp масштабирует этот инструмент на все основные типы контента.

Где будет работать новая функция:

  • В личной переписке (тет-а-тет);

  • В групповых чатах и беседах.

Важное исключение: в публичных WhatsApp-каналах отправлять исчезающие сообщения будет нельзя.

Когда ждать на смартфонах?

Инструмент уже прошёл первичную обкатку на операционной системе Android, а сейчас разработчики развернули активное внутреннее тестирование версии для iPhone (iOS). На данный момент функция скрыта от широкой публики и недоступна даже в открытых бета-тестах. Однако эксперты ожидают, что официальный релиз для всех пользователей состоится уже в ближайших обновлениях мессенджера.

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