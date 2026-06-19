Враг за рулем: 5 скрытых факторов, которые незаметно разрушают позвоночник водителя

Длительные поездки за рулем медленно, но верно разрушают здоровье опорно-двигательного аппарата. Известный врач-нейрохирург и вертебролог Кирилл Шайдуров назвал пять неочевидных факторов, из-за которых водители регулярно страдают от острых и ноющих болей в спине, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Главный враг автомобилиста — это неподвижность. Когда вы часами сидите в одной позе, ваш позвоночник испытывает колоссальное и непрерывное давление.

Мышечный корсет, который в движении работает как естественный амортизатор и разгружает скелет, в кресле машины просто «застывает». В перенапряженных тканях резко нарушается кровообращение и замедляется обмен веществ. Результат предсказуем: скованность, спазмы и сильная мышечная усталость уже к концу первого часа поездки.

Почему болит спина: 5 главных причин

По словам специалиста, дискомфорт редко возникает из-за какого-то одного фактора. Обычно это комплексная атака на организм, в которой задействованы:

Длительная статика. Когда вы часами сидите без движения, мышцы затекают и спазмируются. В тканях нарушается кровообращение и обмен веществ, а позвоночник испытывает колоссальное непрерывное давление. Слабый мышечный корсет. Если мышцы спины не натренированы, им физически тяжело удерживать тело в правильном положении. Они быстро утомляются, из-за чего возникает чувство скованности. Неправильная посадка. Сутулость и неудобная поза за рулем заставляют мышцы шеи и поясницы работать на пределе возможностей, чтобы компенсировать наклон тела. Дорожная вибрация. Постоянная тряска в пути создает микротравмы и наносит незаметные, но регулярные удары по межпозвоночным дискам, лишая их амортизации. Избыточный вес. Каждый лишний килограмм значительно увеличивает осевую нагрузку на и без того перегруженный в сидячем положении позвоночник.

Дополнительный фактор риска: Ситуацию сильно усугубляет привычка водителей в пробках наклонять голову вперед, листая ленту в смартфоне. Это создает экстремальное давление на шейный отдел.

Как защитить поясницу в дороге: советы врача

Чтобы не доводить дело до хронических заболеваний и визитов к операционному столу, нейрохирург рекомендует соблюдать три простых правила:

Правильно настраивайте кресло перед выездом. Отрегулируйте сиденье так, чтобы спина полностью опиралась на спинку, руки оставались слегка согнутыми в локтях, а ногам не приходилось тянуться к педалям.

Используйте ортопедическую подушку. Специальный валик под поясницу поможет сохранить естественный анатомический изгиб позвоночника во время движения.

Делайте разминку каждые 1,5–2 часа. Обязательно останавливайтесь в пути. Выйдите из машины хотя бы на 5 минут, чтобы просто походить, сделать несколько мягких наклонов и вращений корпусом.

Помните, что во время езды важно осознанно контролировать осанку: держите спину прямо, не вытягивайте шею вперед и не забывайте, что комфорт в поездке не должен стоить вам здоровья.