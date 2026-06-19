18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 11:01

Что делать, если вам не хочется ничего делать, а силы на нуле

Новости Мира 0 440

Когда чашка недопитого кофе и экран смартфона становятся интереснее любых рабочих задач, мы привычно виним себя в лени. Однако за параличом воли часто скрываются куда более опасные состояния — апатия и выгорание, попытка перебороть которые «через силу» может окончательно разрушить психику, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Почему мы путаем сигналы собственного мозга

Главная проблема человека, столкнувшегося со спадом продуктивности, — неверная самодиагностика. Пытаясь лечить истощение жестким тайм-менеджментом, мы усугубляем проблему. Лень, апатия и выгорание требуют принципиально разного подхода, и то, что спасает в одном случае, губительно в другом.

  • Что такое лень? Это временное нежелание выполнять конкретное действие, часто обусловленное отсутствием быстрой мотивации или банальным нежеланием выходить из зоны комфорта. Важный маркер: при лени у вас остаются силы на развлечения и хобби. Чтобы победить лень, достаточно сделать первый шаг — включить таймер на 5–10 минут и просто начать. Как правило, мозг быстро втягивается в процесс.

  • Что такое апатия? Это состояние тотального эмоционального и волевого спада. В этот момент мир вокруг теряет краски, а вещи, которые еще вчера приносили искреннюю радость (фильмы, встречи с друзьями, любимая еда), становятся безразличными. Апатия — это не дефект характера, а тревожный симптом, который может указывать на гормональный сбой, дефицит витаминов или развивающееся клиническое расстройство. Она требует обследования у эндокринолога и консультации психотерапевта.

Выгорание: когда любимое дело начинает вызывать тошноту

Выгорание — это плата за чрезмерный и долгий энтузиазм. Ему всегда предшествует период, когда человек работал на пределе возможностей, горел идеей и игнорировал сигналы усталости.

Когда внутренние ресурсы иссякают, наступает фаза глубокого истощения. В этом состоянии одна мысль о рабочих обязанностях вызывает физическое отторжение и даже тошноту. Заставлять себя работать в этот период с помощью силы воли — критическая ошибка. Если выгоревшему человеку не дать полноценный многонедельный отдых и не пересмотреть его приоритеты, организм окончательно сдастся, и выгорание перейдет в клиническую депрессию.

Быстрый тест: как проверить себя за 5 минут

Чтобы понять, какая именно помощь требуется вашему организму прямо сейчас, проведите простой поведенческий эксперимент. Выберите минимальное, рутинное бытовое действие — например, помойте одну чашку или протрите пыль со стола.

  1. Если после этого вы почувствовали легкий прилив сил и смогли переключиться на другие дела — у вас была обычная лень. Вам нужен был лишь стартовый толчок.

  2. Если действие выполнено механически, а внутри сохранилась звенящая пустота и безразличие — это апатия. Организм сигнализирует о дефиците внутренних ресурсов или психологических проблемах.

  3. Если даже мысль о выполнении этого действия или возвращении к работе вызывает ступор и глухое раздражение — вы столкнулись с выгоранием.

Прекратите винить себя за отсутствие продуктивности. Помните: ленивому нужен фокус и дисциплина, апатичному — качественная медицинская диагностика, а выгоревшему — немедленный и продолжительный покой.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь