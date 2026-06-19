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19.06.2026, 13:05

В Иране певицу наказали 74 ударами плетью после выступления без хиджаба

Новости Мира 0 625

В Иране вынесли жестокий судебный вердикт по делу популярной исполнительницы Парасту Ахмади и её творческого коллектива, поводом для которого стало появление артистки на экранах с непокрытой головой, сообщает Lada.kz. 

Фото: theguardian.com
Фото: theguardian.com

Судебный вердикт: плети, запреты и обвинения в «аморализме»

Уголовный суд провинции Кум вынес обвинительное решение в отношении 29-летней певицы Парасту Ахмади, а также восьми ключевых участников её продюсерской группы. Согласно официальным судебным документам, обнародованным изданием The Guardian, всех фигурантов дела приговорили к 74 ударам плетью.

Помимо физического наказания, судебные власти наложили на артистов жесткие административные ограничения:

  • Полный запрет на выезд за пределы Исламской Республики Иран сроком на два года;

  • Двухлетний запрет на любую профессиональную творческую и концертную деятельность;

  • Официальное обвинение в «оскорблении общественной нравственности» посредством распространения так называемого «вульгарного и аморального контента».

Миллионные просмотры и вирусный протест в прямом эфире

Основанием для уголовного преследования послужила онлайн-трансляция, состоявшаяся в декабре 2024 года. В ходе прямого эфира на своём YouTube-канале Ахмади исполнила знаменитую патриотическую композицию «Az Khoone Javanane Vatan» («Из крови молодежи родины»).

Ключевым фактором, вызвавшим ярость консервативных властей, стало то, что певица демонстративно пела без обязательного по закону хиджаба. Выступление мгновенно стало вирусным, собрав миллионы просмотров и превратившись в манифест протеста в интернете. Реакция силовых структур последовала незамедлительно: вскоре после стрима исполнительница и музыканты были задержаны правоохранительными органами. Несмотря на то, что первый арест был кратковременным, государственная машина запустила полноценный судебный процесс, финишировавший столь суровым приговором.

Реакция правозащитников: пропасть между пропагандой и реальностью

Международное правозащитное сообщество назвало данный вердикт демонстративным актом устрашения. Бахар Гандехари, директор по правозащитной деятельности Центра по правам человека в Иране, подчеркнула, что жестокое наказание Ахмади — это наглядный маркер стагнации политического режима Тегерана в области гражданских свобод.

«То, как жестоко преследуют артистов на фоне официальных заявлений властей, обнажает колоссальную пропасть между государственной пропагандой режима и пугающей реальностью внутри страны», — заявила Гандехари.

Несмотря на колоссальные риски, поступок Ахмади вызвал волну восхищения среди иранской интеллигенции. Известная актриса Сетарех Малеки призналась, что видеозапись концерта стала для неё символом стойкости:

«Она прекрасно осознавала все последствия, но не отказалась от своего базового права — жить, петь и быть услышанной. Иранские женщины ни на секунду не прекращают борьбу с тиранией, и это вызывает подлинное восхищение».

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