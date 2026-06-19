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19.06.2026, 14:57

Врач раскрыла неожиданно простой и рабочий способ победить храп

Новости Мира 0 457

Оториноларинголог объяснила, какие простые изменения образа жизни помогают существенно снизить или полностью устранить храп, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Почему мы храпим: анатомия ночного шума

Храп — это не просто досадный акустический дефект, мешающий спать вашим близким, а серьезный сигнал организма о сбоях в работе дыхательной системы. Дарья Харина, опытный оториноларинголог и фониатр «Гута Клиник», в беседе с журналистами подробно разобрала физиологию этого процесса и поделилась проверенными медицинскими лайфхаками, которые помогут восстановить здоровый сон.

Как отмечает специалист, корень проблемы часто кроется в образе жизни и банальном игнорировании биоритмов. Первое, с чего стоит начать борьбу за тихие ночи — это жесткая стабилизация режима сна и бодрствования, а также контроль позы в постели. Сон на спине практически всегда провоцирует западание языка и сужение дыхательных путей, поэтому привычка спать на боку — это самый первый и самый простой шаг к исцелению.

Формула стройности против храпа: как лишний вес перекрывает кислород

Один из ключевых и самых эффективных факторов в борьбе с ночным шумом — это контроль за стрелкой весов. Доктор Харина обратила особое внимание на то, как избыточная масса тела буквально блокирует нормальное дыхание:

  • Давление сверху: Жировые отложения, формирующиеся в районе шеи, ключиц и верхних дыхательных путей, физически сужают просвет гортани. Воздуху становится сложнее циркулировать.

  • Давление снизу: Висцеральный жир в области живота во время сна давит на диафрагму, что сильно ограничивает естественную амплитуду движений грудной клетки.

Экспертное мнение: «Снижение общей массы тела всего лишь на 10 процентов способно полностью и навсегда избавить человека от храпа», — подчеркивает Дарья Харина.

Спорт и отказ от допингов: укрепляем тонус мышц

Врач настоятельно рекомендует полностью пересмотреть свои вечерние привычки. Алкоголь и курение действуют как мощные триггеры: они чрезмерно расслабляют мышцы глотки и вызывают отек слизистых оболочек, что гарантирует громкий храп.

Вместо этого эксперт советует добавить в свое ежедневное расписание умеренные аэробные нагрузки. Плавание, езда на велосипеде, бег или даже регулярная активная ходьба творят чудеса. Такая активность не только разгоняет метаболизм и помогает сбросить те самые 10% веса, но и значительно повышает тургор (тонус) дыхательной мускулатуры, параллельно укрепляя сердце и сосуды.

Когда самолечение бессильно: ищем скрытые патологии

Если изменение образа жизни, диета и спорт не принесли желаемого результата, проблему нужно искать глубже — в анатомических особенностях организма. В таком случае без профильных специалистов не обойтись:

  1. Визит к ЛОРу необходим, если храп вызван хроническими воспалительными процессами в носоглотке (например, синуситом или увеличенными аденоидами), а также если у вас диагностировано искривление носовой перегородки.

  2. Визит к стоматологу потребуется, если причиной ночного апноэ и шума становится неправильный прикус или аномальное смещение нижней челюсти назад во время расслабления. Современная медицина решает эту проблему специальными ночными каппами.

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