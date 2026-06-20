18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 20:06

Ученые нашли способ лечить артроз колена без скальпеля и тяжелых операций

Новости Мира 0 257

Международная группа ученых успешно протестировала новый малоинвазивный метод лечения остеоартроза коленного сустава, который избавляет от боли и возвращает подвижность без хирургического вмешательства. Эффект от процедуры, опубликованной в авторитетном журнале Radiology, сохраняется как минимум год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: euromed.ru
Фото: euromed.ru

Удар по скрытой причине воспаления

Остеоартроз коленного сустава официально признан самой распространенной формой артрита на планете — по данным ВОЗ, с этой мучительной патологией живут более 365 миллионов человек. Болезнь постепенно разрушает хрящ, вызывая постоянную боль, скованность и, в конечном счете, инвалидность.

До сих пор финальной точкой лечения часто становилась тяжелая операция по полной замене сустава. Однако медики предложили принципиально иной подход — эмболизацию коленных артерий. Метод нацелен не на сам хрящ, а на аномальную сеть мелких кровеносных сосудов, которая разрастается вокруг больного сустава и буквально «подпитывает» хроническое воспаление.

Как это работает: «умные» частицы против боли

Сама процедура относится к интервенционной радиологии и выполняется без разрезов. Через крошечный прокол врач вводит в сосудистое русло тончайший катетер и доставляет к очагу воспаления микроскопические частицы на основе желатина.

Эти микросферы временно блокируют кровоток в патологических сосудах, лишая воспалительный процесс «поддержки». Самое главное — процедура абсолютно безопасна: использованные желатиновые частицы полностью и безвредно растворяются в организме пациента уже через несколько часов после введения, выполнив свою задачу.

Результаты крупнейшего исследования: боль снизилась вдвое

Безопасность и клиническую эффективность метода доказало масштабное исследование, в котором приняли участие 194 пациента (114 женщин и 80 мужчин) в среднем возрасте 69 лет. У всех участников стандартная терапия — от физиопроцежюр до гормональных уколов в сустав — ранее не дала никаких результатов.

Врачи провели в общей сложности 239 процедур (в 23% случаев медики лечили сразу оба колена). Эксперимент завершился абсолютным успехом:

  • 0% серьезных осложнений.

  • Всего у 6,7% пациентов возникли легкие побочные эффекты, которые быстро прошли сами.

  • Существенное облегчение: уже через 1,5 месяца средний уровень боли по 10-балльной шкале упал с тяжелых 7 до вполне терпимых 4 баллов.

  • Долгосрочный эффект: через полгода и год после процедуры показатели боли снизились до минимальных 3 баллов.

Авторы работы подчеркивают, что это самое крупное и убедительное исследование эмболизации коленных артерий на сегодняшний день. Новый метод дает реальный шанс миллионам людей избежать сложного эндопротезирования, вернуть радость движения и восстановить привычное качество жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь