Ученые нашли способ лечить артроз колена без скальпеля и тяжелых операций

Международная группа ученых успешно протестировала новый малоинвазивный метод лечения остеоартроза коленного сустава, который избавляет от боли и возвращает подвижность без хирургического вмешательства. Эффект от процедуры, опубликованной в авторитетном журнале Radiology, сохраняется как минимум год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: euromed.ru

Удар по скрытой причине воспаления

Остеоартроз коленного сустава официально признан самой распространенной формой артрита на планете — по данным ВОЗ, с этой мучительной патологией живут более 365 миллионов человек. Болезнь постепенно разрушает хрящ, вызывая постоянную боль, скованность и, в конечном счете, инвалидность.

До сих пор финальной точкой лечения часто становилась тяжелая операция по полной замене сустава. Однако медики предложили принципиально иной подход — эмболизацию коленных артерий. Метод нацелен не на сам хрящ, а на аномальную сеть мелких кровеносных сосудов, которая разрастается вокруг больного сустава и буквально «подпитывает» хроническое воспаление.

Как это работает: «умные» частицы против боли

Сама процедура относится к интервенционной радиологии и выполняется без разрезов. Через крошечный прокол врач вводит в сосудистое русло тончайший катетер и доставляет к очагу воспаления микроскопические частицы на основе желатина.

Эти микросферы временно блокируют кровоток в патологических сосудах, лишая воспалительный процесс «поддержки». Самое главное — процедура абсолютно безопасна: использованные желатиновые частицы полностью и безвредно растворяются в организме пациента уже через несколько часов после введения, выполнив свою задачу.

Результаты крупнейшего исследования: боль снизилась вдвое

Безопасность и клиническую эффективность метода доказало масштабное исследование, в котором приняли участие 194 пациента (114 женщин и 80 мужчин) в среднем возрасте 69 лет. У всех участников стандартная терапия — от физиопроцежюр до гормональных уколов в сустав — ранее не дала никаких результатов.

Врачи провели в общей сложности 239 процедур (в 23% случаев медики лечили сразу оба колена). Эксперимент завершился абсолютным успехом:

0% серьезных осложнений.

Всего у 6,7% пациентов возникли легкие побочные эффекты, которые быстро прошли сами.

Существенное облегчение: уже через 1,5 месяца средний уровень боли по 10-балльной шкале упал с тяжелых 7 до вполне терпимых 4 баллов.

Долгосрочный эффект: через полгода и год после процедуры показатели боли снизились до минимальных 3 баллов.

Авторы работы подчеркивают, что это самое крупное и убедительное исследование эмболизации коленных артерий на сегодняшний день. Новый метод дает реальный шанс миллионам людей избежать сложного эндопротезирования, вернуть радость движения и восстановить привычное качество жизни.