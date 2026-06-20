В российских школах официально вводится изучение арабского языка

С 1 сентября в российских школах официально стартует обучение арабскому языку и профильному курсу по искусственному интеллекту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Российскую систему школьного образования ждет масштабное обновление. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов официально заявил об утверждении программы изучения арабского языка, которая полноценно заработает уже в новом учебном году.
Заявление прозвучало в ходе рабочей встречи, посвященной развитию Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, который функционирует на базе Областной гимназии им. Е. М. Примакова. В обсуждении приняли участие ключевые фигуры международного диалога: министр просвещения ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайный посол Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Альджабер.
«Уже три года в России успешно проводится олимпиада по арабскому языку. Логичным продолжением этого тренда стало утверждение официальной учебной программы, которая будет внедрена в школах с 1 сентября», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами вышло за рамки обычных лингвистических курсов. В рамках взаимной интеграции российское ведомство подготовило масштабный культурный подарок для арабских коллег.
Минпросвещения перевело на арабский язык и передало в ОАЭ:
Сборники классических русских народных сказок;
Специализированное интерактивное издание о России, её истории и традициях;
Избранные произведения великих отечественных писателей.
Арабский язык — не единственное радикальное новшество грядущего учебного года. Параллельно ведомство совершает мощный технологический рывок. В школьную программу внедряют углубленный профиль «Искусственный интеллект».
По словам Кравцова, катализатором изменений стала Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае. Новый ИИ-профиль в рамках ИТ-направлений показал настолько феноменальный спрос среди подростков, что министерство приняло решение не затягивать с его интеграцией в общую систему. С осени изучение нейросетей и алгоритмов станет частью углубленного курса информатики в российских школах.
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