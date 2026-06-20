В российских школах официально вводится изучение арабского языка

С 1 сентября в российских школах официально стартует обучение арабскому языку и профильному курсу по искусственному интеллекту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Новый вектор образования: от арабской вязи до нейросетей

Российскую систему школьного образования ждет масштабное обновление. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов официально заявил об утверждении программы изучения арабского языка, которая полноценно заработает уже в новом учебном году.

Заявление прозвучало в ходе рабочей встречи, посвященной развитию Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, который функционирует на базе Областной гимназии им. Е. М. Примакова. В обсуждении приняли участие ключевые фигуры международного диалога: министр просвещения ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайный посол Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Альджабер.

«Уже три года в России успешно проводится олимпиада по арабскому языку. Логичным продолжением этого тренда стало утверждение официальной учебной программы, которая будет внедрена в школах с 1 сентября», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Культурный обмен и экспорт русской классики

Сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами вышло за рамки обычных лингвистических курсов. В рамках взаимной интеграции российское ведомство подготовило масштабный культурный подарок для арабских коллег.

Минпросвещения перевело на арабский язык и передало в ОАЭ:

Сборники классических русских народных сказок;

Специализированное интерактивное издание о России, её истории и традициях;

Избранные произведения великих отечественных писателей.

Школьников научат управлять искусственным интеллектом

Арабский язык — не единственное радикальное новшество грядущего учебного года. Параллельно ведомство совершает мощный технологический рывок. В школьную программу внедряют углубленный профиль «Искусственный интеллект».

По словам Кравцова, катализатором изменений стала Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае. Новый ИИ-профиль в рамках ИТ-направлений показал настолько феноменальный спрос среди подростков, что министерство приняло решение не затягивать с его интеграцией в общую систему. С осени изучение нейросетей и алгоритмов станет частью углубленного курса информатики в российских школах.