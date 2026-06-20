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20.06.2026, 16:11

В Таджикистане обязали всех работников делать ежедневную зарядку

Новости Мира 0 512

Власти Таджикистана на законодательном уровне ввели обязательную ежедневную физическую зарядку для сотрудников всех государственных и частных организаций, независимо от формы собственности, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Зарядка стала обязательной по закону

В Таджикистане вступили в силу изменения в Кодекс здравоохранения, предусматривающие обязательные ежедневные занятия физическими упражнениями для работников всех учреждений и организаций. Соответствующие поправки были приняты президентом республики 17 июня.

Новые нормы распространяются как на государственные структуры, так и на частные компании независимо от формы собственности.

Не менее 20 минут физической активности в день

Согласно внесенным изменениям, сотрудники всех организаций обязаны уделять физической зарядке не менее 20 минут ежедневно.

Как отмечается, инициатива направлена на профилактику ожирения, снижение риска развития сахарного диабета и укрепление здоровья населения.

Ответственность возложена на руководителей

Требование распространяется на все учреждения и предприятия страны. Контроль за его выполнением возлагается на руководителей организаций.

Администрация должна обеспечить сотрудникам условия для занятий физической активностью. Кроме того, руководители обязаны не только организовывать такие мероприятия, но и лично принимать в них участие.

За нарушение предусмотрены взыскания

За несоблюдение требований законодательства предусмотрены меры ответственности. В частности, к нарушителям могут применяться дисциплинарные взыскания, включая выговоры.

Таким образом, ежедневная зарядка в Таджикистане стала обязательным элементом рабочего процесса для сотрудников всех государственных и частных организаций.

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