В Таджикистане обязали всех работников делать ежедневную зарядку

Власти Таджикистана на законодательном уровне ввели обязательную ежедневную физическую зарядку для сотрудников всех государственных и частных организаций, независимо от формы собственности, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Таджикистане вступили в силу изменения в Кодекс здравоохранения, предусматривающие обязательные ежедневные занятия физическими упражнениями для работников всех учреждений и организаций. Соответствующие поправки были приняты президентом республики 17 июня.
Новые нормы распространяются как на государственные структуры, так и на частные компании независимо от формы собственности.
Согласно внесенным изменениям, сотрудники всех организаций обязаны уделять физической зарядке не менее 20 минут ежедневно.
Как отмечается, инициатива направлена на профилактику ожирения, снижение риска развития сахарного диабета и укрепление здоровья населения.
Требование распространяется на все учреждения и предприятия страны. Контроль за его выполнением возлагается на руководителей организаций.
Администрация должна обеспечить сотрудникам условия для занятий физической активностью. Кроме того, руководители обязаны не только организовывать такие мероприятия, но и лично принимать в них участие.
За несоблюдение требований законодательства предусмотрены меры ответственности. В частности, к нарушителям могут применяться дисциплинарные взыскания, включая выговоры.
Таким образом, ежедневная зарядка в Таджикистане стала обязательным элементом рабочего процесса для сотрудников всех государственных и частных организаций.
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