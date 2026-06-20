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20.06.2026, 18:06

Каждому фото – свой текст: Instagram представил очередное обновление

Новости Мира 0 471

Социальная сеть Instagram внедрила новую функцию, которая позволяет добавлять отдельные подписи к каждому фото или видео в карусели, что расширяет возможности для оформления публикаций и сторителлинга, передает Lada.kz со ссылкой на Ubergizmo.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Instagram появилась новая функция, которая позволяет пользователям добавлять отдельные подписи к каждому фото или видео внутри карусели. Ранее для таких публикаций была доступна только одна общая подпись, распространявшаяся на весь альбом.

Что изменилось

Новый инструмент уже интегрирован в интерфейс создания публикаций. Теперь при подготовке карусели пользователи могут активировать специальную опцию и прикреплять индивидуальное описание к каждому изображению или видеоролику.

При этом возможность использовать одну общую подпись для всей публикации сохраняется. Пользователи смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный формат оформления контента.

Для чего нужна новая функция

В Instagram считают, что обновление сделает создание публикаций более удобным и позволит лучше структурировать материалы, в которых каждый слайд требует отдельного пояснения.

Новая функция может быть полезна для фотоотчетов о путешествиях, пошаговых инструкций, рецептов, образовательного контента и других форматов, где важно сопровождать каждое изображение собственным текстом.

Карусели стали еще функциональнее

Появление индивидуальных подписей стало продолжением недавнего обновления каруселей. Ранее Instagram увеличил максимальное количество фотографий и видео в одной публикации с 10 до 20.

По мнению разработчиков, сочетание большего числа слайдов и возможности добавлять отдельные подписи к каждому из них позволит авторам создавать более подробные публикации и повысит вовлеченность аудитории.

Когда функция станет доступна всем пользователям

Как сообщает издание Ubergizmo, распространение новой функции уже началось по всему миру. Ожидается, что в течение ближайшей недели она станет доступна всем пользователям Instagram на устройствах под управлением iOS и Android.

Новый инструмент позволит авторам гибче оформлять публикации и более подробно раскрывать содержание каждого элемента карусели без необходимости размещать всю информацию в одном общем описании.

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