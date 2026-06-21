Кинолог назвал главные летние опасности для собак и рассказал, как защитить питомца

Летняя жара, раскаленный асфальт, водоемы и даже обычные уличные фонари могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни собак, предупреждают специалисты, передает Lada.kz со ссылкой на Мосленту .

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Летом владельцам собак следует уделять особое внимание безопасности своих питомцев во время прогулок. О наиболее распространенных сезонных рисках рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Раскаленный асфальт может привести к ожогам

Одной из главных опасностей в жаркий период специалист назвал нагретое дорожное покрытие. В особенно жаркие дни температура асфальта способна достигать +60 градусов, из-за чего подушечки лап животных могут получить серьезные ожоги.

В связи с этим владельцам рекомендуют переносить прогулки на ранние утренние или вечерние часы, когда поверхность улиц становится менее горячей, а также по возможности избегать участков с раскаленным асфальтом.

Риск обезвоживания и теплового удара

Высокая температура воздуха может стать причиной обезвоживания и теплового удара у собак. Чтобы снизить риск перегрева, питомец должен иметь постоянный доступ к свежей питьевой воде.

Специалист рекомендует менять воду не менее трех-четырех раз в день и брать с собой миску с водой даже на непродолжительные прогулки.

Среди основных признаков перегрева называют беспокойное поведение, повышенное слюноотделение и учащенное дыхание с высунутым языком.

Почему опасно пить воду из городских водоемов

Еще одной угрозой для животных являются городские водоемы. По словам кинологов, собакам не следует пить воду из фонтанов, прудов и других открытых источников из-за риска заражения бактериями и паразитами.

Кроме того, специалисты не рекомендуют купать животных в таких местах, поскольку это может привести к развитию кожных заболеваний, включая дерматиты.

Для охлаждения питомца в жаркую погоду достаточно смочить прохладной водой уши, лапы и нос.

Оставлять собаку в машине опасно для жизни

Особое внимание владельцев обращают на недопустимость оставления животных в припаркованных автомобилях.

Даже за короткое время салон машины способен нагреться до критически высоких температур, что может представлять смертельную опасность для собаки. По этой причине специалисты категорически не рекомендуют оставлять питомцев одних в автомобиле летом.

Опасность могут представлять фонари и рекламные конструкции

Неожиданной угрозой для собак могут стать уличные фонари, рекламные щиты и электрощитки во время дождя или сразу после него.

Как отметил Владимир Голубев, собаки во время прогулки активно обнюхивают различные объекты, получая таким образом информацию об окружающей среде. Однако намокшие металлические конструкции могут иметь утечку электрического тока.

В результате животное рискует получить удар током через влажную землю или мокрый нос при контакте с такими объектами. Владельцам рекомендуют быть особенно внимательными во время прогулок в дождливую погоду и избегать потенциально опасных мест.