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20.06.2026, 20:54

Врач объяснил, почему алкоголь в самолете может быть опасен для здоровья

Новости Мира 0 470

Употребление спиртных напитков во время авиаперелета может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Врач предупредил о рисках употребления алкоголя во время полета

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, почему употребление алкоголя на борту самолета может представлять опасность для здоровья. По словам специалиста, сочетание спиртного и условий авиаперелета создает дополнительную нагрузку на организм.

Дополнительная нагрузка на сердце и сосуды

Как отметил врач, на высоте алкоголь оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую систему. Сначала он способствует расширению сосудов, однако затем может вызвать их резкий спазм и учащение сердцебиения.

Сначала алкоголь расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза, - рассказал Тюрин.

Почему опьянение наступает быстрее

Еще одной особенностью авиаперелетов является пониженное содержание кислорода в салоне самолета. По словам нарколога, в таких условиях этанол быстрее попадает в кровь.

Из-за этого эффект от одного бокала спиртного во время полета может оказаться сопоставимым с воздействием нескольких порций алкоголя, выпитых на земле.

Повышается риск тромбоза

Андрей Тюрин также обратил внимание на риск обезвоживания. Алкоголь способствует потере жидкости организмом, а длительное нахождение в сидячем положении во время перелета дополнительно ухудшает ситуацию.

По словам специалиста, сочетание обезвоживания и малоподвижности может повысить вероятность образования тромбов, что представляет серьезную угрозу для здоровья пассажиров.

Специалисты советуют отказаться от спиртного во время перелета

Эксперты рекомендуют во время авиапутешествий отдавать предпочтение обычной питьевой воде и следить за водным балансом организма. Это поможет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и избежать возможных осложнений, связанных с длительным пребыванием на высоте.

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