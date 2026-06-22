Ученые предупреждают о жаре, голоде и катастрофах

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Эффект домино: почему мир заговорил о «Супер Эль-Ниньо»

Мировое научное сообщество бьет тревогу: привычный климатический маятник рискует превратиться в разрушительное оружие природы. Как сообщает авторитетное издание The Guardian, возвращение феномена Эль-Ниньо ставит под удар продовольственную безопасность целых регионов.

В текущем году синоптики и экологи неофициально окрестили грядущую аномалию «Супер Эль-Ниньо». Причина — в прогнозируемых рекордных температурных скачках, которые могут переписать историю метеонаблюдений.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность того, что явление наберет максимальную, сокрушительную силу уже к концу этого года, составляет критические 63%. Параллельно с этим Австралийское метеорологическое бюро уже выпустило экстренное предупреждение о кратных рисках возникновения лесных пожаров и затяжной засухи.

От голода до эпидемий: кто в зоне риска?

Главная опасность Эль-Ниньо заключается в комплексном ударе по жизнедеятельности человека. Климатический сдвиг мгновенно запускает цепную реакцию:

Продовольственный коллапс: Экстремальная засуха уничтожает посевы, что ведет к дефициту продуктов и резкому росту цен.

Вспышки болезней: Нарушение экосистем провоцирует гуманитарные кризисы. Например, исследователь Войесса, изучающий климатические аномалии в Эфиопии, доказал прямую связь между Эль-Ниньо и стремительным распространением малярии.

«В условиях климатического хаоса бесперебойное снабжение людей едой — это не просто экономика, это вопрос выживания. Сильнее всего удар придется по самым незащищенным слоям населения», — бьют тревогу эксперты.

Европа уже плавится: первые звоночки катастрофы

Пока ученые просчитывают глобальные модели на конец года, локальные рекорды жары фиксируются уже прямо сейчас. Наглядным примером стала Франция, которая первой приняла на себя температурный удар.

Из-за экстремальной волны зноя наивысший («красный») уровень погодной опасности был объявлен сразу в 35 из 96 департаментов страны. Аномалия сковала западные, юго-западные и центральные регионы республики, где столбики термометров в районе 21 июня преодолели психологическую отметку в +40°C.

Исторический опыт показывает, что Эль-Ниньо уже не раз приводил к тяжелейшим экономическим потрясениям. Однако в этот раз, наложившись на общие процессы глобального потепления, феномен может оказаться куда более разрушительным. Человечеству придется экстренно перестраивать логистику и сельское хозяйство, чтобы избежать худшего сценария.