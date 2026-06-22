В WhatsApp нашли стопроцентный способ узнать, что вас заблокировали

В мессенджере WhatsApp обнаружена скрытая механика, позволяющая мгновенно вычислить блокировку вашего аккаунта. Новый метод уникален: вам больше не придется отправлять тестовые сообщения или совершать навязчивые звонки, чтобы узнать правду, сообщает Lada.kz со ссылкой на WABetaInfo .

Фото: кадр YouTube

Почему классические методы проверки больше не работают

До недавнего времени пользователи пытались определить блокировку по косвенным признакам. К ним относились внезапное исчезновение аватара собеседника, застывший статус «одна серая галочка» при отправке сообщений или постоянные сбросы при попытке дозвониться.

Однако в современных реалиях эти маркеры потеряли актуальность. Разработчики WhatsApp существенно расширили настройки приватности: теперь любой человек может легально скрыть свое фото и сетевой статус от отдельных контактов. Кроме того, одна галочка может банально указывать на то, что у вашего собеседника сломался смартфон, отсутствует интернет или удалено приложение.

Суть новой механики: как сквозное шифрование выдает блокировку

В основе нового метода, который рассекретили профильные инсайдеры портала WABetaInfo, лежит фундаментальная функция безопасности мессенджера — сквозное шифрование.

Каждый индивидуальный чат в WhatsApp защищен уникальным цифровым кодом безопасности. В штатном режиме приложение непрерывно и незаметно для пользователя сверяет эти ключи в фоновом режиме, подтверждая конфиденциальность беседы. Однако эксперты выяснили: если один абонент отправляет другого в «черный список», WhatsApp теряет возможность провести автоматическую фоновую верификацию шифрования. Именно этот системный сбой и позволяет вычислить факт блокировки.

Пошаговая инструкция: как проверить контакт на iPhone и Android

Алгоритм действий полностью идентичен для обеих популярных мобильных операционных систем и занимает менее минуты:

Откройте диалог с пользователем, чья лояльность вызывает у вас сомнения. Тапните по его имени или номеру телефона в верхней панели, чтобы открыть карточку профиля. Пролистайте меню вниз, найдите вкладку «Шифрование» (она традиционно помечена иконкой замка) и перейдите в неё. Задержитесь на экране на несколько секунд — в этот момент система начнет принудительную автоматическую верификацию.

Анализируем результаты: зеленая галочка или системная ошибка?

По итогам экспресс-теста на экране вашего смартфона отобразится один из двух сценариев:

Сценарий №1: Появилась зеленая галочка. Это идеальный исход. Система успешно подтвердила защищенный канал связи. Это значит, что вас никто не блокировал, а пропавшая аватарка или безответные сообщения — лишь следствие личных настроек приватности вашего собеседника.

Сценарий №2: Выскакивает ошибка или верификация «зависает». Если приложение не может завершить автоматический процесс и настойчиво предлагает вам сравнить 60-значные коды безопасности вручную — с высокой долей вероятности вы находитесь в черном списке.

Важное примечание экспертов: Официальные представители WhatsApp и корпорации Meta пока никак не комментировали данную уязвимость приватности, поэтому разработчики не гарантируют стопроцентную точность. Тем не менее специалисты ИТ-индустрии единогласно сходятся во мнении, что проверка через криптографические ключи шифрования на сегодняшний день является самым надежным и технически обоснованным способом выявления блокировки.