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22.06.2026, 13:45

3 дня до свадьбы и всего 9 - после: мужчина пожалел о женитьбе, когда узнал, кем оказалась его супруга

Новости Мира 0 1 396

Спешка ради одобрения родителей обернулась для 32-летнего гражданина Китая крупными финансовыми потерями и судебным разбирательством всего через девять дней после официальной регистрации брака, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Спешка под давлением семьи

В Китае набирает резонанс история 32-летнего мужчины по фамилии Гу, который стал жертвой собственной поспешности и традиционных семейных обязательств. Находясь под жестким давлением со стороны родителей, требовавших от него поскорее остепениться и создать семью, китаец решил прибегнуть к услугам профессионального брачного агентства. Изначально сваха предлагала ему кандидаток из родной провинции, однако после череды взаимных отказов Гу принял решение расширить географию поисков и рассмотреть анкеты женщин из других регионов.

Идеал из анкеты и роковой звонок

Внимание мужчины привлекла анкета женщины, которая казалась безупречной невестой. В своем резюме потенциальная супруга официально задекларировала полное отсутствие каких-либо финансовых задолженностей, проблем с законом, судимостей, а также тяжелых генетических заболеваний. Поверив описанию на слово, Гу согласился на короткий пятиминутный видеовызов. Этого мимолетного онлайн-знакомства оказалось достаточно, чтобы пара приняла решение о немедленном заключении брака.

Экспресс-знакомство обошлось жениху в колоссальную сумму — 265 тысяч юаней (примерно 19 миллионов тенге по текущему курсу). Данный бюджет включал в себя традиционный выкуп за невесту и солидный гонорар для посредницы-свахи.

Горькое похмелье после свадьбы

Всего через трое суток после первого виртуального разговора пара официально узаконила свои отношения. Однако семейная идиллия разрушилась, не успев начаться. Сразу после свадьбы вскрылась тщательно скрываемая правда: у новоиспеченной супруги обнаружились крупные долги, а также серьезные медицинские проблемы — диагностированный повышенный уровень ферментов печени, что указывает на скрытые патологии органа.

Осознав масштаб обмана, Гу уже на девятый день совместной жизни потребовал аннулировать союз и подал официальное заявление на развод, посчитав себя жертвой мошенничества.

Взаимные претензии и обвинения в инсценировке

Бракоразводный процесс быстро перерос в публичный скандал с взаимными обвинениями. В зале суда женщина категорически отвергла обвинения в обмане, заявив, что внезапное требование мужа о разрыве нанесло ей глубокую психологическую травму и спровоцировало клиническую депрессию. В свою очередь, она выдвинула встречные претензии к Гу, подчеркнув, что тот с первого дня требовал от неё идеального внешнего вида (обязательного макияжа), полного ведения домашнего хозяйства и параллельного поиска работы.

Ситуация окончательно зашла в тупик из-за позиции брачного агентства. Попытки обманутого мужчины вернуть потраченные миллионы наткнулись на жесткий отказ. Сваха заявила, что не намерена возвращать комиссию и выкуп, обвинив саму пару в сговоре и инсценировке фиктивного развода ради наживы. Судебные разбирательства по этому запутанному делу продолжаются. Сюжет активно комментируют ведущие азиатские СМИ, включая South China Morning Post.

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