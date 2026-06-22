3 дня до свадьбы и всего 9 - после: мужчина пожалел о женитьбе, когда узнал, кем оказалась его супруга

Спешка ради одобрения родителей обернулась для 32-летнего гражданина Китая крупными финансовыми потерями и судебным разбирательством всего через девять дней после официальной регистрации брака, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.
В Китае набирает резонанс история 32-летнего мужчины по фамилии Гу, который стал жертвой собственной поспешности и традиционных семейных обязательств. Находясь под жестким давлением со стороны родителей, требовавших от него поскорее остепениться и создать семью, китаец решил прибегнуть к услугам профессионального брачного агентства. Изначально сваха предлагала ему кандидаток из родной провинции, однако после череды взаимных отказов Гу принял решение расширить географию поисков и рассмотреть анкеты женщин из других регионов.
Внимание мужчины привлекла анкета женщины, которая казалась безупречной невестой. В своем резюме потенциальная супруга официально задекларировала полное отсутствие каких-либо финансовых задолженностей, проблем с законом, судимостей, а также тяжелых генетических заболеваний. Поверив описанию на слово, Гу согласился на короткий пятиминутный видеовызов. Этого мимолетного онлайн-знакомства оказалось достаточно, чтобы пара приняла решение о немедленном заключении брака.
Экспресс-знакомство обошлось жениху в колоссальную сумму — 265 тысяч юаней (примерно 19 миллионов тенге по текущему курсу). Данный бюджет включал в себя традиционный выкуп за невесту и солидный гонорар для посредницы-свахи.
Всего через трое суток после первого виртуального разговора пара официально узаконила свои отношения. Однако семейная идиллия разрушилась, не успев начаться. Сразу после свадьбы вскрылась тщательно скрываемая правда: у новоиспеченной супруги обнаружились крупные долги, а также серьезные медицинские проблемы — диагностированный повышенный уровень ферментов печени, что указывает на скрытые патологии органа.
Осознав масштаб обмана, Гу уже на девятый день совместной жизни потребовал аннулировать союз и подал официальное заявление на развод, посчитав себя жертвой мошенничества.
Бракоразводный процесс быстро перерос в публичный скандал с взаимными обвинениями. В зале суда женщина категорически отвергла обвинения в обмане, заявив, что внезапное требование мужа о разрыве нанесло ей глубокую психологическую травму и спровоцировало клиническую депрессию. В свою очередь, она выдвинула встречные претензии к Гу, подчеркнув, что тот с первого дня требовал от неё идеального внешнего вида (обязательного макияжа), полного ведения домашнего хозяйства и параллельного поиска работы.
Ситуация окончательно зашла в тупик из-за позиции брачного агентства. Попытки обманутого мужчины вернуть потраченные миллионы наткнулись на жесткий отказ. Сваха заявила, что не намерена возвращать комиссию и выкуп, обвинив саму пару в сговоре и инсценировке фиктивного развода ради наживы. Судебные разбирательства по этому запутанному делу продолжаются. Сюжет активно комментируют ведущие азиатские СМИ, включая South China Morning Post.
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