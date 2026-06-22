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22.06.2026, 14:02

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке

Новости Мира 0 600

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и, как следствие, главы правительства. Свое решение он озвучил после того, как однопартийцы прямо заявили, что больше не видят в нем лидера, способного привести партию к следующей победе, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: Stefan Rousseau/Pool/Reuters
Фото: Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Конец «исторического триумфа»

Выступая перед сторонниками и сотрудниками своего аппарата у резиденции на Даунинг-стрит, Кир Стармер назвал два года на посту премьер-министра «главным достижением своей жизни». Он напомнил, что именно под его руководством лейбористы совершили исторический прорыв, вернув себе власть после 14 лет пребывания в оппозиции. По словам Стармера, этот успех открыл новую главу в истории королевства.

Премьер подчеркнул, что принимал партию шесть лет назад в глубочайшем кризисе — как финансовом, так и моральном. И несмотря на скепсис аналитиков, ему удалось реанимировать Лейбористскую партию, очистить её от внутренних скандалов (включая затяжной кризис с антисемитизмом) и вернуть доверие избирателей к её экономической и оборонной программе.

Почему Стармера «попросили» уйти

Тем не менее, красивая риторика не смогла скрыть внутрипартийный раскол. Стармер открыто признал: парламентская фракция лейбористов дала ему понять, что кредит доверия исчерпан. Однопартийцы больше не считают премьера эффективным лидером для будущей избирательной кампании.

Реальной причиной заката политической карьеры Стармера стало катастрофическое падение его рейтингов (достигших рекордно низких 74% недоверия) и сокрушительное поражение лейбористов на региональных выборах в мае, где партия потеряла более 1,5 тысяч депутатских кресел. Масла в огонь подлили постоянные уступки в реформах и громкий скандал вокруг назначения послом в США Питера Мандельсона, чьи связи с Джеффри Эпштейном оказались куда глубже, чем предполагалось.

Что будет дальше и кто займет Даунинг-стрит

Кир Стармер уже уведомил о своем шаге короля Карла III. Процедура смены власти не будет мгновенной: премьер сохранит свои полномочия до тех пор, пока лейбористы не выберут нового лидера. Ожидается, что прием заявок от кандидатов начнется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул, а имя нового главы кабинета станет известно к сентябрю.

Главным фаворитом на освобождающееся кресло британские медиа называют Энди Бернема, который только что триумфально выиграл довыборы в парламент, а также экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Даунинг-стрит как «проходной двор»

Уход Стармера закрепил за Великобританией статус страны с беспрецедентной политической нестабильностью. За последние четыре года на посту премьер-министра сменились четыре человека. Цепочка отставок началась с Бориса Джонсона, продолжилась рекордно коротким 49-дневным правлением Лиз Трасс и затяжным кризисом Риши Сунака. Если преемник Стармера будет утвержден, он станет уже седьмым премьер-министром Великобритании за последние десять лет.

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