Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и, как следствие, главы правительства. Свое решение он озвучил после того, как однопартийцы прямо заявили, что больше не видят в нем лидера, способного привести партию к следующей победе, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.