Ученые взломали код шизофрении и нашли сотни скрытых виновников

Международный консорциум ученых совершил революционный прорыв в изучении психических расстройств, обнаружив 641 ранее неизвестный ген, напрямую влияющий на риск развития шизофрении. Сенсационное исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics , доказывает: болезнь вызывает не единичная мутация, а масштабный сбой в сложнейших нейронных сетях, сообщает Lada.kz.

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Код шизофрении: почему болезнь так долго скрывалась от науки

Шизофрения уже давно признана заболеванием с сильной наследственной компонентой, однако до сих пор точечный поиск поврежденных участков ДНК заходил в тупик. Генетики сталкивались с феноменом «скрытых связей»: опасные мутации в организме могут располагаться на огромном расстоянии от тех генов, работой которых они фактически управляют. Это похоже на дистанционный пульт, который включает «сломанную» программу в совершенно другой части системы.

Чтобы распутать этот генетический лабиринт, объединились ведущие специалисты из Института развития мозга Либера, Университета Бари и сотрудники более чем 60 крупнейших психиатрических клиник со всей планеты.

Цифровой штурм мозга: как проходило исследование

Масштаб проделанной работы поражает воображение. Авторы проекта объединили классическую медицину и передовые ИТ-технологии:

Грандиозный массив данных: Была детально изучена ДНК более чем 102 тысяч человек.

Глубокий анализ тканей: Ученые исследовали физические образцы тканей шести ключевых отделов головного мозга, полученные от сотен доноров.

Вычислительное моделирование: Выявить скрытые регуляторные связи между удаленными цепочками ДНК удалось благодаря специально разработанным компьютерным алгоритмам нового поколения.

Именно этот комплексный подход позволил составить беспрецедентную карту генетических уязвимостей человека.

Эффект домино: под удар попали главные функции психики

Обнаруженный 641 новый ген-кандидат отвечает за самые фундаментальные процессы в нашей голове. Выяснилось, что при шизофрении нарушается не один конкретный процесс, а целые скоординированные программы. Новооткрытые гены вовлечены в:

Передачу сигналов с помощью глутамата (главного возбуждающего нейромедиатора мозга);

Архитектуру взаимодействия и «общения» нервных клеток между собой;

Общее эмбриональное развитие мозга и его тонкие иммунные механизмы.

Проще говоря, болезнь запускается не из-за поломки «одной детали», а из-за рассинхронизации целого ансамбля генетических команд.

Шаг к медицине будущего: что это изменит для пациентов

Главный вывод исследователей дарит человечеству принципиально новую надежду. Понимание того, что шизофрения — это сбой системных генных сетей, в корне меняет вектор развития мировой медицины.

Этот прорыв приближает психиатрию к эпохе истинной персонализации. В обозримом будущем врачи смогут не просто купировать общие симптомы тяжелого недуга, а подбирать индивидуальное лечение, бьющее точно по тем биологическим механизмам и «сетевым сбоям», которые обнаружены у конкретного человека.