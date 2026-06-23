Ученые взломали код шизофрении и нашли сотни скрытых виновников

Международный консорциум ученых совершил революционный прорыв в изучении психических расстройств, обнаружив 641 ранее неизвестный ген, напрямую влияющий на риск развития шизофрении. Сенсационное исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, доказывает: болезнь вызывает не единичная мутация, а масштабный сбой в сложнейших нейронных сетях, сообщает Lada.kz.
Шизофрения уже давно признана заболеванием с сильной наследственной компонентой, однако до сих пор точечный поиск поврежденных участков ДНК заходил в тупик. Генетики сталкивались с феноменом «скрытых связей»: опасные мутации в организме могут располагаться на огромном расстоянии от тех генов, работой которых они фактически управляют. Это похоже на дистанционный пульт, который включает «сломанную» программу в совершенно другой части системы.
Чтобы распутать этот генетический лабиринт, объединились ведущие специалисты из Института развития мозга Либера, Университета Бари и сотрудники более чем 60 крупнейших психиатрических клиник со всей планеты.
Масштаб проделанной работы поражает воображение. Авторы проекта объединили классическую медицину и передовые ИТ-технологии:
Грандиозный массив данных: Была детально изучена ДНК более чем 102 тысяч человек.
Глубокий анализ тканей: Ученые исследовали физические образцы тканей шести ключевых отделов головного мозга, полученные от сотен доноров.
Вычислительное моделирование: Выявить скрытые регуляторные связи между удаленными цепочками ДНК удалось благодаря специально разработанным компьютерным алгоритмам нового поколения.
Именно этот комплексный подход позволил составить беспрецедентную карту генетических уязвимостей человека.
Обнаруженный 641 новый ген-кандидат отвечает за самые фундаментальные процессы в нашей голове. Выяснилось, что при шизофрении нарушается не один конкретный процесс, а целые скоординированные программы. Новооткрытые гены вовлечены в:
Передачу сигналов с помощью глутамата (главного возбуждающего нейромедиатора мозга);
Архитектуру взаимодействия и «общения» нервных клеток между собой;
Общее эмбриональное развитие мозга и его тонкие иммунные механизмы.
Проще говоря, болезнь запускается не из-за поломки «одной детали», а из-за рассинхронизации целого ансамбля генетических команд.
Главный вывод исследователей дарит человечеству принципиально новую надежду. Понимание того, что шизофрения — это сбой системных генных сетей, в корне меняет вектор развития мировой медицины.
Этот прорыв приближает психиатрию к эпохе истинной персонализации. В обозримом будущем врачи смогут не просто купировать общие симптомы тяжелого недуга, а подбирать индивидуальное лечение, бьющее точно по тем биологическим механизмам и «сетевым сбоям», которые обнаружены у конкретного человека.
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