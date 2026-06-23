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23.06.2026, 15:08

Сушили мокрые ягодицы у Вечного огня: три пьяные подруги устроили дикий перформанс на мемориале (видео)

Новости Мира 0 448

В Ярославской области завели уголовное дело на трех местных жительниц, которые в нетрезвом виде использовали пламя Вечного огня для сушки мокрой одежды. Скандальный инцидент попал на видео, а его фигурантки уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Пьяный «перформанс» на братской могиле

Неординарное и шокирующее происшествие случилось ночью 19 июня в поселке Борисоглебский. Три женщины, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроили импровизированную сушку прямо у чаши Вечного огня. На кадрах, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям и вызвали шквал общественного возмущения, видно, как нарушительницы стоят в непристойных позах, повернувшись спиной к пламени, и пытаются высушить промокшие элементы гардероба.

Вместо сушилки — следственный изолятор

Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ярославской области, по факту циничного осквернения мемориала было оперативно возбуждено уголовное дело. Действия компании квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение либо осквернение воинских захоронений и памятников, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Все три участницы ночного происшествия уже задержаны следователями. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения — следствие намерено настаивать на заключении подозреваемых под стражу.

Цена неуважения к истории

В настоящий момент криминалисты и оперативники продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы циничного поступка. Стоит отметить, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает весьма суровое наказание. За подобное проявление неуважения к памяти защитников Отечества женщинам грозит не просто крупный штраф (до 5 миллионов рублей), но и вполне реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

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