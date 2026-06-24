Пляжный кошмар-2026: Черное и Каспийское моря атаковали смертоносные змеи

На популярных российских курортах Черного и Каспийского морей зафиксировано аномальное нашествие змей. Отдыхающие все чаще сталкиваются с рептилиями прямо на пляжах, причем среди них замечают не только безобидных ужей, но и смертельно опасных хищников, сообщает Lada.kz.

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Змеиная осада: география проблемы

Как сообщает Telegram-канал Baza, сигналы об обнаружении пресмыкающихся поступают из ключевых туристических локаций. Рептилий регулярно видят на побережьях Сочи, Севастополя, Дербента и Махачкалы. Змеи пугают туристов, плавая в прибрежной зоне и выползая на прогретые солнцем пляжные камни и песок.

Ситуация усугубляется тем, что видовой состав «незваных гостей» неоднороден. Если в Черном море отдыхающие чаще сталкиваются с водяными ужами, которые не представляют угрозы для человека, то на Каспии ситуация куда серьезнее. Там замечена гюрза — одна из самых крупных и ядовитых гадюк, чья популяция обладает крайне опасным для жизни токсином.

Климат и стихия: почему рептилии мигрируют

Профильные специалисты и биологи связывают аномальную активность пресмыкающихся с комплексом природных и климатических факторов:

Глобальное потепление и изменение гидрологии: Повышение среднегодовых температур и меняющийся уровень солености морской воды делают прибрежные зоны привлекательными для миграции видов, которые ранее избегали открытых пляжей.

Последствия масштабных паводков: Сильные наводнения и подтопления, обрушившиеся на Краснодарский край и Дагестан, буквально уничтожили привычную экосистему в устьях рек. Потоки воды вымыли змей из их естественных укрытий и унесли к морскому побережью.

Засуха в Поволжье: Еще одним катализатором стало критическое пересыхание болот в дельте Волги. Лишившись привычной кормовой базы и влажной среды обитания, пресмыкающиеся вынуждены отправляться на поиски новых территорий, продвигаясь вдоль Каспийского моря.

Меры предосторожности для туристов

Эксперты призывают гостей и жителей южных регионов проявлять максимальную бдительность. При обнаружении змеи ни в коем случае нельзя приближаться к ней, пытаться прогнать самостоятельно или брать в руки. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как промедление при встрече с ядовитой гюрзой может стоить жизни.