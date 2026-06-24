Снимите это немедленно! Какой чехол на телефоне блокирует Bluetooth, GPS и сотовую связь

Эксперты профильного издания BGR выяснили, как защитные аксессуары влияют на работу беспроводных модулей смартфонов, и назвали материалы, которые гарантированно ухудшают качество связи, сообщает Lada.kz со ссылкой на BGR.

Фото: AYO Production/Shutterstock

Силикон — можно, металл — табу

В современном мире защитный кейс стал обязательным спутником любого гаджета. Однако погоня за брутальным дизайном или сверхпрочностью может сыграть с владельцем злую шутку. Как отмечают специалисты, популярные чехлы из силикона, пластика, резины, ткани или дерева абсолютно «прозрачны» для радиоволн, так как эти материалы не проводят электричество.

Совсем иначе дела обстоят с металлическими аксессуарами или кейсами со стальными элементами (магнитными кольцами, декоративными вставками, усиленными бамперами). Именно они могут стать серьезной преградой на пути радиосигнала.

Что под угрозой?

Металл в конструкции чехла работает как своеобразный экран. Если металлические элементы расположены в непосредственной близости от встроенных антенн смартфона, пострадать может не только классическая сотовая связь. Под удар попадают и другие важные интерфейсы:

Модули навигации ( GPS );

Беспроводной интернет ( Wi-Fi );

Протоколы ближней связи (Bluetooth и NFC).

При этом эксперты подчеркивают: если металлические детали декора разнесены с зонами расположения антенн и не соприкасаются с ними, гаджет будет работать в штатном режиме.

Не спешите винить только чехол

Несмотря на доказанное влияние железных кейсов, аналитики призывают пользователей трезво оценивать ситуацию. Если на вашем смартфоне внезапно упала скорость интернета или прервался звонок, дело далеко не всегда в чехле.

На стабильность беспроводных интерфейсов влияет целый комплекс внешних факторов:

Удаленность от ближайшей базовой станции оператора;

Интенсивность загрузки сети (например, в местах массового скопления людей);

Плотность искусственных преград на пути радиоволны (толстые бетонные стены, армированные стекла);

Неблагоприятные погодные условия (гроза, плотный туман, обильный снегопад).

Итог прост: если вы часто сталкиваетесь с «рывками» связи или медленным интернетом в местах, где сеть должна ловить идеально, попробуйте на время снять чехол. И если в нем есть металл — замените его на качественный полимер или классический силикон.