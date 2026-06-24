Снимите это немедленно! Какой чехол на телефоне блокирует Bluetooth, GPS и сотовую связь

Эксперты профильного издания BGR выяснили, как защитные аксессуары влияют на работу беспроводных модулей смартфонов, и назвали материалы, которые гарантированно ухудшают качество связи, сообщает Lada.kz со ссылкой на BGR.
В современном мире защитный кейс стал обязательным спутником любого гаджета. Однако погоня за брутальным дизайном или сверхпрочностью может сыграть с владельцем злую шутку. Как отмечают специалисты, популярные чехлы из силикона, пластика, резины, ткани или дерева абсолютно «прозрачны» для радиоволн, так как эти материалы не проводят электричество.
Совсем иначе дела обстоят с металлическими аксессуарами или кейсами со стальными элементами (магнитными кольцами, декоративными вставками, усиленными бамперами). Именно они могут стать серьезной преградой на пути радиосигнала.
Металл в конструкции чехла работает как своеобразный экран. Если металлические элементы расположены в непосредственной близости от встроенных антенн смартфона, пострадать может не только классическая сотовая связь. Под удар попадают и другие важные интерфейсы:
Модули навигации (GPS);
Беспроводной интернет (Wi-Fi);
Протоколы ближней связи (Bluetooth и NFC).
При этом эксперты подчеркивают: если металлические детали декора разнесены с зонами расположения антенн и не соприкасаются с ними, гаджет будет работать в штатном режиме.
Несмотря на доказанное влияние железных кейсов, аналитики призывают пользователей трезво оценивать ситуацию. Если на вашем смартфоне внезапно упала скорость интернета или прервался звонок, дело далеко не всегда в чехле.
На стабильность беспроводных интерфейсов влияет целый комплекс внешних факторов:
Удаленность от ближайшей базовой станции оператора;
Интенсивность загрузки сети (например, в местах массового скопления людей);
Плотность искусственных преград на пути радиоволны (толстые бетонные стены, армированные стекла);
Неблагоприятные погодные условия (гроза, плотный туман, обильный снегопад).
Итог прост: если вы часто сталкиваетесь с «рывками» связи или медленным интернетом в местах, где сеть должна ловить идеально, попробуйте на время снять чехол. И если в нем есть металл — замените его на качественный полимер или классический силикон.
Комментарии0 комментарий(ев)