Сбитый в Иране американский пилот рассказал об «инопланетном» оружии Тегерана

Пентагон столкнулся с принципиально новым типом военной угрозы на Ближнем Востоке. Спасенный из Ирана пилот ВВС США описал шокирующие технологии, с которыми его экипаж столкнулся перед крушением, сообщает Lada.kz.

Фото: cnn.com

Шокирующее признание из кабины F-15

Американский пилот истребителя F-15, чей самолет был сбит над территорией Ирана в апреле этого года, поделился деталями своего спасения и тем, что он увидел за секунды до катапультирования. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре информированных источника, увиденное в небе глубоко поразило опытного военного летчика.

По словам пилота, незадолго до крушения его самолет оказался окружен группой иранских беспилотников. Однако их поведение и конфигурация в корне отличались от всего, с чем американские военные сталкивались ранее.

Эффект «медузы» и «минное поле» в воздухе

Источники телеканала, пересказывая отчет летчика, отмечают, что иранские дроны действовали не как отдельные боевые единицы, а как единый синхронизированный организм.

«Множество дронов были соединены между собой и двигались как одно целое. При этом более мелкие беспилотники располагались под крупными аппаратами, напоминая щупальца. Это выглядело как что-то инопланетное», — цитирует CNN одного из собеседников.

Другой источник добавил, что в закрытых докладах пилот охарактеризовал тактику Ирана как создание «воздушного минного поля из дронов», преодолеть которое современный истребитель оказался не в состоянии.

Почему это тревожный сигнал для Пентагона?

На борту сбитого F-15 находились два человека — пилот и оператор систем вооружения. Обоих удалось эвакуировать в ходе сложнейшей операции американского спецназа. Тем не менее сам факт потери самолета стал историческим прецедентом: это первый случай, когда истребитель США был ликвидирован в воздушном пространстве Ирана в ходе текущего конфликта.

Военные аналитики подчеркивают: если Иран действительно смог реализовать технологию полностью синхронизированного роя дронов (swarm intelligence), способного маневрировать в жесткой сцепке на высоких скоростях, это означает колоссальный скачок в оборонной программе Тегерана. Подобные технологии способны нивелировать технологическое превосходство западной авиации, превращая воздушное пространство в непреодолимый барьер.