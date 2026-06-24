Медленная смерть для настроения: ученые доказали, что бургеры и кола бьют прямо по психике

Бургеры, картошка фри и сладкая газировка не просто добавляют лишние сантиметры на талии, но и буквально разрушают ментальное здоровье, провоцируя депрессию и ухудшая память, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: shedevrum.ai

Международный коллектив ученых, в который вошли специалисты НИУ «БелГУ», доказал: так называемая «западная диета», перенасыщенная сахаром и тяжелыми жирами, ломает базовые механизмы работы мозга. Биохимические сбои вызывают непреодолимую тревогу, импульсивность и когнитивные нарушения. Результаты масштабного исследования опубликованы в научном журнале Metabolites.

Как еда блокирует «гормон счастья»

В центре внимания исследователей оказался серотонин — главный нейромедиатор, управляющий нашими эмоциями, сном и настроением. В норме мозг четко контролирует его уровень через специальный белок-транспортер (SERT).

Однако выяснилось, что фастфуд и высококалорийная пища вызывают системное воспаление в организме. Это воспаление напрямую нарушает работу SERT. В результате запускается слишком быстрый «обратный захват» серотонина: мозг просто не успевает им воспользоваться, что биохимически гарантирует развитие депрессивных и тревожных состояний.

Три недели до выученной беспомощности

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Всего за 21 день на «диете из супермаркета» (много сахара, холестерина и насыщенных жиров) подопытные животные изменились до неузнаваемости.

Ученые зафиксировали у них аномальное поведение, которое в человеческом мире назвали бы клинической депрессией:

Апатия и беспомощность: мыши замирали и даже не пытались бороться в стрессовых ситуациях;

Потеря интереса к жизни: у них резко снизилась исследовательская активность и тяга к новым объектам;

Проблемы с интеллектом: тесты показали ощутимое ухудшение памяти.

Параллельно анализы зафиксировали опасные изменения в работе генов гипоталамуса и печени, отвечающих за метаболизм.

Женщины — в главной группе риска

Авторы исследования подчеркивают: базовые биохимические процессы у всех млекопитающих одинаковы, поэтому выводы на 100% применимы к людям. Более того, у человека есть генетический аналог исследованного механизма (определенный вариант гена SLC6A4), носители которого изначально склонны к депрессии, а фастфуд лишь усугубляет эту уязвимость.

Особое внимание ученые уделили зрелому возрасту. Эксперимент намеренно ставился на стареющих самках, так как женщины в период менопаузы из-за гормональной перестройки наиболее беззащитны перед метаболическими и психическими сбоями.

«Контроль рациона — это не просто про стройную фигуру или здоровье сердца. Это реальный и доступный инструмент защиты своей психики от разрушения», — резюмируют авторы работы.

В ближайших планах международного научного консорциума — поиск конкретных молекул, которые помогут создать персональные лекарства для лечения депрессий, вызванных неправильным питанием.