18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.02
552.23
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.06.2026, 11:38

Мерц поддержал повышение пенсионного возраста в Германии до 70 лет

Новости Мира 0 664

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично одобрил масштабный план по повышению пенсионного возраста до 70 лет. Пойти на такие непопулярные меры правительство вынуждено ради спасения государственной системы соцобеспечения от полного демографического краха, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Старение нации и новые реалии: суть пенсионной реформы в ФРГ

Нынешняя планка выхода на заслуженный отдых в Германии зафиксирована на отметке 67 лет (этот показатель должен быть достигнут к началу 2030-х годов). Однако, согласно новому плану, пенсионный возраст предлагается поднять до 70 лет к 2090 году.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспешил успокоить общественность, заявив, что «ни одному гражданину не стоит беспокоиться». По его словам, главная цель изменений — адаптировать страну к условиям стремительного старения населения и гарантировать стабильность выплат в будущем.

План из 33 пунктов: что подготовили эксперты?

Разработкой новой стратегии занималась специально созданная экспертная комиссия. Специалисты представили пакет из 33 жестких рекомендаций, ключевыми из которых стали:

  • Привязка к долголетию: пенсионный возраст теперь должен автоматически сдвигаться вверх вслед за ростом средней продолжительности жизни.

  • Запрет на ранний отдых: право на досрочный выход на пенсию предлагается полностью ликвидировать.

  • Инвестиции в акции: обязательные пенсионные взносы граждан планируют частично направлять на фондовый рынок для защиты капитала от инфляции.

Кого коснутся изменения и когда примут закон?

Новые правила коснутся не всех. Под удар попадает молодое поколение — граждане Германии, родившиеся в 2021 году и позже.

Кроме того, реформа серьезно расширит круг плательщиков. Чтобы наполнить дефицитный бюджет, эксперты рекомендуют обязать выплачивать пенсионные взносы те категории граждан, которые раньше имели льготы или особый статус, — в частности, самозанятых и государственных служащих.

Несмотря на прогнозируемое недовольство в обществе, власти настроены решительно. Правительство ФРГ рассчитывает провести пакет реформ через парламент в ускоренном режиме и утвердить его уже в следующем месяце, до ухода депутатов на летние каникулы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь