Мерц поддержал повышение пенсионного возраста в Германии до 70 лет

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично одобрил масштабный план по повышению пенсионного возраста до 70 лет. Пойти на такие непопулярные меры правительство вынуждено ради спасения государственной системы соцобеспечения от полного демографического краха, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Старение нации и новые реалии: суть пенсионной реформы в ФРГ

Нынешняя планка выхода на заслуженный отдых в Германии зафиксирована на отметке 67 лет (этот показатель должен быть достигнут к началу 2030-х годов). Однако, согласно новому плану, пенсионный возраст предлагается поднять до 70 лет к 2090 году.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспешил успокоить общественность, заявив, что «ни одному гражданину не стоит беспокоиться». По его словам, главная цель изменений — адаптировать страну к условиям стремительного старения населения и гарантировать стабильность выплат в будущем.

План из 33 пунктов: что подготовили эксперты?

Разработкой новой стратегии занималась специально созданная экспертная комиссия. Специалисты представили пакет из 33 жестких рекомендаций, ключевыми из которых стали:

Привязка к долголетию: пенсионный возраст теперь должен автоматически сдвигаться вверх вслед за ростом средней продолжительности жизни.

Запрет на ранний отдых: право на досрочный выход на пенсию предлагается полностью ликвидировать.

Инвестиции в акции: обязательные пенсионные взносы граждан планируют частично направлять на фондовый рынок для защиты капитала от инфляции.

Кого коснутся изменения и когда примут закон?

Новые правила коснутся не всех. Под удар попадает молодое поколение — граждане Германии, родившиеся в 2021 году и позже.

Кроме того, реформа серьезно расширит круг плательщиков. Чтобы наполнить дефицитный бюджет, эксперты рекомендуют обязать выплачивать пенсионные взносы те категории граждан, которые раньше имели льготы или особый статус, — в частности, самозанятых и государственных служащих.

Несмотря на прогнозируемое недовольство в обществе, власти настроены решительно. Правительство ФРГ рассчитывает провести пакет реформ через парламент в ускоренном режиме и утвердить его уже в следующем месяце, до ухода депутатов на летние каникулы.