Узбекистан хотят превратить в главное пристанище для мигрантов

Евросоюз рассматривает Узбекистан и Руанду в качестве площадок для создания «центров возвращения» мигрантов, которым отказали в убежище, сообщает Lada.kz.
Ряд государств — членов Евросоюза продвигает масштабную реформу миграционной политики. Как сообщает издание Politico со ссылкой на инсайдерские источники, Брюссель обсуждает идею переноса депортационных центров за пределы ЕС. В качестве ключевых кандидатов для размещения лагерей рассматриваются Узбекистан и Руанда.
Инициативу активно лоббирует коалиция из пяти стран: Австрии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, первые официальные контракты с третьими странами планируется подписать уже в 2026 году, а полноценный запуск инфраструктуры намечен на 2027 год.
Окончательный перечень стран-партнеров пока находится на стадии согласования. Примечательно, что из потенциального списка сразу вычеркнули Египет и Ливию — европейские чиновники опасаются их слишком близкого географического расположения к границам ЕС.
Юридически создание «центров возвращения» будет зоной ответственности правительств конкретных европейских государств, а не общеевропейских ведомств. Однако внутри самого союза уже наметился жесткий раскол:
«За» выступают страны Северной и Центральной Европы, столкнувшиеся с кризисом размещения беженцев.
«Против» категорически высказались Франция и Испания. Париж, по данным журналистов, был застигнут врасплох официальным письмом коллег по ЕС и не ожидал такой радикализации повестки.
План жестко критикуют правозащитники. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Брюсселе уже заявила, что руководство ЕС идет на поводу у популистов и искажает реальную картину миграционной ситуации.
Эксперты Politico напоминают, что все предыдущие попытки вынести депортационные центры в третьи страны оборачивались громкими провалами. Самые яркие примеры — крах аналогичной «руандийской программы» Великобритании и провальные лагеря Австралии в южной части Тихого океана.
Проект уже называют «политическим минным полем». Главные баталии развернутся в конце года, когда инициаторам придется обосновывать финансирование этих центров из общего бюджета ЕС — эти споры рискуют затянуться до глубокой зимы.
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