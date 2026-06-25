В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 (видео)

У побережья Латинской Америки произошла серия разрушительных подземных толчков магнитудой до 7,5. В столице Венесуэлы разрушены здания, заблокирован главный аэропорт, а соседние острова экстренно готовятся к удару стихии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.