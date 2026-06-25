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25.06.2026, 06:53

В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 (видео)

Новости Мира 0 446

У побережья Латинской Америки произошла серия разрушительных подземных толчков магнитудой до 7,5. В столице Венесуэлы разрушены здания, заблокирован главный аэропорт, а соседние острова экстренно готовятся к удару стихии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Эпицентр в океане и повторный шок

Первый сокрушительный удар стихии был зафиксирован в 18:05 по атлантическому времени. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (NOAA/NWS), очаг залегал на глубине всего 10 километров у побережья Венесуэлы.

Службы разошлись в оценках стартовой мощности: Геологическая служба США (USGS) заявила о магнитуде 7,2, тогда как другие ведомства сообщили о 7,1. Однако самым страшным оказался повторный катаклизм — следом на регион обрушилась вторая, еще более мощная серия афтершоков магнитудой 7,5.

Столица в руинах и пыли

Каракас принял на себя основной удар. Социальные сети мгновенно заполонили кадры из эпицентра событий: над районами мегаполиса поднялись гигантские облака серой пыли от рухнувших стен.

Известно о серьезных повреждениях Международного аэропорта имени Симона Боливара — главная воздушная гавань страны фактически парализована. В жилых кварталах обрушились десятки фасадов и межэтажных перекрытий. Очевидцы и журналисты с мест сообщают о первых пострадавших, которых спасатели и прохожие выносят из-под обломков на носилках. Точное число погибших и раненых власти пока не называют — масштабы бедствия только уточняются.

Карибский бассейн ждет волну

Из-за того, что землетрясение произошло в море, возникла угроза наводнений. Экстренные службы США объявили штормовое предупреждение и угрозу цунами для:

  • Пуэрто-Рико

  • Американских Виргинских островов

  • Британских Виргинских островов

Специалисты NOAA предупреждают, что в портах, на пляжах и в прибрежных акваториях в ближайшие часы начнутся опасные колебания уровня моря и возникнут сильнейшие течения, способные утащить в океан людей и технику.

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