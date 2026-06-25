Цена нефти Brent опустилась ниже $73

Мировые цены на эталонную нефть марки Brent обновили четырехмесячный минимум, опустившись ниже психологической отметки в $73 за баррель на фоне геополитических соглашений между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Ночные торги на ICE: хроника падения

В ходе ночных торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси Brent продемонстрировала резкое снижение. Отрицательная динамика зафиксирована в первые часы работы площадки.

Сначала, около 04:01 по московскому времени, августовские фьючерсы потеряли в цене чуть более 1%, просев до отметки $72,99 за баррель. Это падение стало первым случаем с конца февраля текущего года, когда стоимость сырья ушла ниже $73. Однако на этом паническое настроение трейдеров не утихло, и уже через 20 минут Brent потерял еще 1,15%, закрепившись на уровне $72,89.

Иранский фактор: почему дешевеет «черное золото»

Эксперты связывают текущую ситуацию на энергетическом рынке с важными геополитическими сдвигами, о которых ранее сообщило американское издание The Wall Street Journal. По информации инсайдеров, Соединенные Штаты и Иран сумели согласовать предварительную «дорожную карту». Этот документ призван стать фундаментом для заключения полномасштабного соглашения между странами в течение ближайших двух месяцев.

Рынок моментально отреагировал на потенциальное возвращение крупных объемов иранской нефти из-под санкций. Сигнал о возможном увеличении мирового предложения спровоцировал волну распродаж сырьевых активов:

Brent в начале торговой сессии рухнул сразу на 2%, опустившись до $78,94, после чего падение продолжилось.

Американский эталон WTI (августовский контракт) потерял около 0,9%, скорректировавшись до $75,19 за баррель.

Что это значит для рынка

Ослабление цен ниже отметки $73 открывает дорогу для дальнейшего тестирования локальных минимумов. В ближайшие 60 дней, пока Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, волатильность на нефтяном рынке останется повышенной, а любые новости со стола переговоров будут моментально двигать котировки в ту или иную сторону.