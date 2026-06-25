Пользователям компьютеров посоветовали срочно активировать одну функцию

Пользователям операционной системы Windows 11 рекомендовали немедленно активировать штатную функцию «Ночной свет» (Night Light) для защиты глаз от опасного излучения монитора. Как выяснили журналисты издания BGR, ключевая опция безопасности по умолчанию оказалась скрыта в настройках системы, сообщает Lada.kz.
Современные пользователи проводят за компьютерами колоссальное количество времени, зачастую задерживаясь до глубокой ночи. В таких условиях нагрузка на зрительный аппарат возрастает многократно. Проблема усугубляется тем, что в актуальной версии Windows 11 базовая защитная опция отключена на уровне завода.
Речь идет об инструменте Night Light, главная задача которого — программно снижать интенсивность синего спектра свечения экрана. Активация данного режима делает общую цветовую гамму дисплея более мягкой и теплой. Это критически важно в вечернее время, поскольку избыточный синий свет не только утомляет сетчатку, но и блокирует выработку мелатонина, провоцируя хроническую бессонницу и головные боли.
Специалисты констатируют, что многие владельцы ПК до сих пор путают две принципиально разные технологии: «Ночной свет» (Night Light) и «Ночной режим» (Night Mode). Последний представляет собой обычную темную тему интерфейса, которая просто перекрашивает окна проводника и панели в черный цвет.
Хотя темная тема выглядит стильно, она не способна скорректировать спектральный состав лучей самого монитора. В отличие от нее, Night Light комплексно снижает нагрузку на зрение, отфильтровывая синий спектр и оптимизируя цветопередачу для безопасного восприятия информации в темноте.
Включить и настроить скрытую опцию безопасности можно вручную всего за несколько кликов. Для этого выполните простую процедуру:
Откройте главное меню «Параметры» (через «Пуск» или комбинацией клавиш Win + I).
Перейдите в базовый системный раздел «Система», а затем выберите пункт «Дисплей».
Найдите строку «Ночной свет» (Night Light) и переведите тумблер в активное положение.
Сразу после активации экран приобретет характерный теплый желтоватый оттенок. Эксперты подчеркивают, что интенсивность фильтрации можно гибко отрегулировать с помощью специального ползунка в том же меню: чем теплее тон, тем выше уровень защиты. Чтобы не включать функцию каждый раз вручную, авторы настоятельно рекомендуют настроить автоматическое расписание, привязанное к местному времени заката и рассвета.
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