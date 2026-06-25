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25.06.2026, 10:05

Верховный суд США разрешил депортировать владельцев грин-карт без суда и следствия

Новости Мира 0 443

Верховный суд США радикально упростил процедуру депортации для законных резидентов страны. Отныне американские пограничники могут аннулировать грин-карты и отказывать во въезде в страну на основании одних лишь подозрений, без официального доказательства вины, сообщает Lada.kz со ссылкой на kommersant.ru.

Фото: Evgenia Parajanian/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Evgenia Parajanian/Shutterstock/FOTODOM

Без суда и следствия

Новое судебное постановление наделяет сотрудников федеральной пограничной службы беспрецедентными полномочиями. Агенты на пунктах пропуска получили право лишать мигрантов статуса законного постоянного жителя (LPR) прямо на границе. Для депортации или отказа во въезде сотрудникам ведомства больше не требуется предъявлять железные доказательства или судебные приговоры — формулировка закона теперь звучит как «достаточно лишь оснований полагать», что человек причастен к какому-либо преступлению.

Как правила работали раньше

До вынесения этого вердикта постоянные резиденты США были защищены жесткими иммиграционными нормами. Обладатель грин-карты мог свободно выезжать за пределы Штатов в краткосрочные поездки и гарантированно возвращаться обратно. Запретить въезд пограничники могли только в двух случаях: если иностранец уже был официально осужден судом или если он сам добровольно признался в совершении преступления. Теперь этот юридический щит ликвидирован.

Раскол в Верховном суде

Принятое решение вызвало жесткие споры внутри самого судейского корпуса. Против нововведения открыто выступил ряд судей Верховного суда. По их мнению, вердикт грубо нарушает базовые принципы права. Оппоненты настаивали, что правительство обязано сначала доказать вину человека в рамках стандартного судебного процесса, и только после этого лишать его статуса постоянного жителя США. Тем не менее, решение было принято и уже вступило в силу.

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