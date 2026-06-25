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25.06.2026, 12:35

Забудьте про Роналду: соцсети выбрали нового, самого сексуального футболиста планеты

Новости Мира 0 440

В мировом футболе зажглась новая звезда, и дело вовсе не в забитых голах. Нигерийский вратарь Мадук Окойе официально признан главным секс-символом современного спорта по версии издания SCMP и миллионов фанаток в TikTok, сообщает Lada.kz со ссылкой на SCMP.

Фото: scmp.com
Фото: scmp.com

Феномен вопреки спортивной логике

Сборная Нигерии пережила серьезное разочарование, не сумев пройти квалификацию на чемпионат мира по футболу. Однако для её 26-летнего голкипера Мадука Окойе это досадное поражение обернулось ошеломительным личным триумфом. Спортсмен стал абсолютным хит-мейкером социальных сетей, завоевав сердца болельщиц по всему миру исключительно благодаря своей эффектной внешности. Полноценным бенефисом Окойе стал товарищеский матч против команды Португалии — именно после него ролики с участием атлетичного вратаря ростом 197 сантиметров начали мгновенно разлетаться по платформе TikTok, собирая миллионные охваты.

Цифра дня: Менее чем за месяц армия фолловеров Мадука Окойе в Instagram* выросла до внушительных 1,3 миллиона человек. Вирусные видео превратили локального голкипера в медиазвезду мирового масштаба.

Новые стандарты футбольной красоты

Пока одни игроки пытаются привлечь внимание эпатажными леопардовыми принтами или обилием страз на крупных турнирах, нигерийскому вратарю оказалось достаточно просто выйти на поле. Рост почти под два метра, безупречная атлетичная фигура и природная харизма сделали свое дело. Эксперты моды и спортивные аналитики уже отмечают, что Окойе задает новый тренд на мужественную и одновременно модельную внешность в индустрии, смещая с пьедестала признанных секс-символов прошлых лет.

«Я не ожидал такого»: реакция самого футболиста

Для самого голкипера подобное признание со стороны женской аудитории и ведущих глянцевых изданий стало полной неожиданностью. Внезапно обрушившуюся популярность Окойе прокомментировал в эксклюзивном интервью спортивной журналистке Джой Эджарии:

«Честно говоря, к такой лавине внимания я оказался абсолютно не готов. В моей карьере и раньше случались моменты, когда меня замечали, но чтобы слава приобрела такой колоссальный, безумный масштаб — это происходит впервые».

Несмотря на статус главного «краша» соцсетей, Окойе планирует конвертировать медийный успех в спортивные достижения. Впрочем, рекламные контракты с ведущими мировыми брендами одежды теперь ему тоже гарантированы.

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