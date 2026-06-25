МОК впервые в истории решил раздать $10000 спортсменам напрямую

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории вводит прямые гранты для всех участников Олимпийских игр, выделив на программу $140 млн. Рассказываем, как эти выплаты изменят жизнь атлетов после завершения карьеры и сколько казахстанцев претендуют на деньги, сообщает Lada.kz.

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Смена парадигмы: деньги не за медали, а на жизнь

Международный олимпийский комитет официально объявил о запуске беспрецедентной программы прямой финансовой поддержки Fit for the Future Olympian Grant. В рамках этой инициативы каждый атлет, принявший законное участие в Играх, сможет претендовать на фиксированный грант в размере 10 000 долларов США. Ключевое отличие новой реформы от классических премиальных заключается в том, что сумма фиксирована: её выплатят как триумфаторам и рекордсменам, так и тем, кто занял последние места.

В официальном заявлении МОК подчеркивается, что данная выплата позиционируется не как классический бонус за спортивный результат, а как стратегическая инвестиция в будущее человека. Деньги призваны облегчить сложнейший период адаптации — «жизнь после большого спорта». Завершая профессиональную карьеру, многие атлеты оказываются дезориентированы в гражданской жизни. Выделенные средства они смогут направить на получение высшего образования, профессиональную переподготовку, освоение новых специальностей или открытие стартового бизнеса.

Борьба со спортивной бюрократией

Нововведение стало центральным элементом долгосрочной стратегии Fit for the Future, утвержденной на 146-й сессии МОК в Лозанне. Руководство комитета открыто признает необходимость реформ: олимпийское движение обязано сохранять свою привлекательность для молодых талантов в условиях жесткой конкуренции с коммерческими лигами.

Доходы от коммерческого успеха Олимпийских игр должны распределяться справедливо. Выгоду обязана получать не только спортивная бюрократия и национальные функционеры, но и главные действующие лица праздника — сами спортсмены.

Жёсткий фильтр: кому деньги точно не достанутся

Несмотря на массовость программы, автоматического зачисления средств на карты ждать не стоит. Чтобы забрать свои 10 тысяч долларов, спортсмен должен соответствовать ряду строгих критериев:

Безупречная репутация: отсутствие любых текущих или прошлых нарушений Всемирного антидопингового кодекса.

Этическая чистота: полное соблюдение Олимпийской хартии и Кодекса этики МОК на протяжении всей карьеры.

Заявительный характер: каждый участник обязан самостоятельно подать официальную заявку через специальный портал.

Если спортсмен по каким-то причинам решит отказаться от гранта или проигнорирует подачу документов, его квота не сгорает. Эти деньги вернутся в специальный накопительный фонд МОК и будут перераспределены на социальные программы для будущих поколений олимпийцев. Важно отметить, что финансирование новой программы идет из обособленных источников и никак не урежет бюджеты традиционных субсидий, которые МОК ежегодно выделяет национальным олимпийским комитетам и спортивным федерациям.