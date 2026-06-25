В Китае город с населением около 2,5 млн человек ушел под воду

Китайский городской округ Хуанши с населением более 2,4 миллиона человек оказался в эпицентре мощного природного бедствия. Из-за непрекращающихся проливных дождей ключевые районы и прилегающие поселения ушли под воду, заблокировав сотни людей в собственных домах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как сообщает местное издание «Цзиму Синьвэнь», наиболее критическая ситуация сложилась в уезде Янсинь, где подтопленным оказался поселок Лунган и близлежащие деревни. Вода прибывала настолько стремительно, что транспортные артерии города превратились в реки, а сотни местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира в настоящей водяной ловушке.
Управление пожарно-спасательной службы Хуанши немедленно ввело план экстренного реагирования. Для спасения людей из зоны затопления была развернута масштабная группировка сил.
Масштаб спасательной операции в цифрах:
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523 сотрудника экстренных служб задействовано в ликвидации последствий;
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25 специализированных пожарных автомобилей отправлено в район бедствия;
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114 спасательных лодок курсировали по затопленным улицам для эвакуации населения.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, из критической зоны удалось успешно эвакуировать 374 человека. Все пострадавшие уже доставлены в пункты временного размещения и находятся в полной безопасности.
Центральные регионы Китая регулярно сталкиваются с разрушительными последствиями сезона муссонных дождей. Однако в последние годы синоптики фиксируют аномальную интенсивность осадков, что вынуждает мегаполисы КНР экстренно модернизировать системы гражданской обороны и водоотведения. Экстренные службы Хуанши продолжают мониторинг ситуации, так как угроза дальнейшего подтопления из-за переполненных водоемов все еще сохраняется.
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