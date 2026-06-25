В Китае город с населением около 2,5 млн человек ушел под воду

Китайский городской округ Хуанши с населением более 2,4 миллиона человек оказался в эпицентре мощного природного бедствия. Из-за непрекращающихся проливных дождей ключевые районы и прилегающие поселения ушли под воду, заблокировав сотни людей в собственных домах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.