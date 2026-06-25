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25.06.2026, 17:12

Срочное заявление Еревана: Армения вскрыла критический нарыв внутри ЕАЭС

Новости Мира 0 593

Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто заявил о системном кризисе в Евразийском экономическом союзе, который ставит под угрозу само существование блока. Ереван пока не планирует покидать объединение, но предупреждает: если внутренние проблемы не решатся в ближайшее время, распад союза станет неизбежным, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

© Sputnik / Михаил Метцель
© Sputnik / Михаил Метцель

Последнее предупреждение Еревана

Армения бьет тревогу из-за нарастающих противоречий внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выступая на заседании правительства, премьер-министр республики Никол Пашинян признал, что текущие процессы вокруг интеграционного блока вызывают глубокое беспокойство. По его мнению, назревающий кризис должен волновать всех участников рынка, поскольку с аналогичными барьерами и ограничениями завтра может столкнуться любое государство-член ЕАЭС. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения сознательно не стремится к выходу из организации, однако текущий статус-кво её категорически не устраивает.

Четыре столпа на грани разрушения

Глава армянского кабмина напомнил партнерам по блоку, на чем изначально строился фундамент экономического союза. В основе ЕАЭС лежат четыре незыблемых постулата: абсолютная свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Как только эти экономические шлюзы перекрываются внутренними ограничениями, весь смысл интеграции сводится к нулю.

Позиция премьера Армении: «Если проблема сохраняется месяц, два, три, а на четвертый месяц она остается, значит, ЕАЭС не существует. Если ЕАЭС заявит, что его больше нет, что мы можем сделать?»

Когда временные трудности становятся диагнозом

Пашинян отдельно указал на опасную тенденцию: локальные экономические споры и логистические барьеры внутри союза затягиваются на долгие месяцы. Премьер убежден, что краткосрочные форс-мажоры допустимы в любой системе, но когда искусственные фильтры и запреты становятся хроническими, они фактически ликвидируют принципы свободной торговли. Ереван призывает партнеров к незамедлительному диалогу, чтобы не допустить точки невозврата, за которой последует юридический и фактический демонтаж объединения.

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